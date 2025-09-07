После 30 лет попыток выиграла 4,4 млн евро в лотерее: как женщине удалось сорвать джекпот

Женщина из Берлина, которая 30 лет подряд играла на одни и те же числа в лотерее, сорвала джекпот в 4,4 миллиона евро. Выигранные деньги она планирует потратить на собственные мечты и обеспечение безопасного будущего для своей семьи.

Об этом сообщает Sloboden Pechat ссылаясь на заявление представителя лотереи Lotto Berlin. Успех пришел к ней, когда она угадала все шесть основных чисел вместе с дополнительным числом.

Женщина, возраст которой оценивают от 50 до 60 лет, проживает в берлинском районе Шенеберг и регулярно участвует в лотерее, ставя два набора чисел каждую среду и субботу с 1996 года. Наконец, в выходные она угадала все необходимые числа, и удача улыбнулась ей после десятилетий однотипных ставок.

Представитель Lotto Berlin проинформировал, что вскоре средства будут перечислены на банковский счет победительницы. Ранее она получила официальное уведомление письмом, чтобы не испугалась, увидев такую значительную сумму. Других деталей о победительнице не разглашают, поскольку в районе Шенеберг проживает около 125 000 человек, что практически делает невозможным ее идентификацию.

Новость вызвала оживленное обсуждение среди местных. "У нас уже были счастливчики, которые угадывали четыре или пять чисел, но миллионера еще не было", – отметил владелец берлинского магазина Дениз Хан.

Один клиент, который выиграл 17 000 евро два года назад, до сих пор не потратил свою сумму. "Я бросил, потому что мои числа никогда не выпадали", – сказал 73-летний пенсионер Дирк Леман, который играл около 40 лет и никогда не выигрывал

