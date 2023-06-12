После начала расследования БЭБ игорный бизнес Украины уплатил в 4 раза больше налогов, чем в 2022 году

За 5 месяцев этого года компании, работающие онлайн в сфере игорного бизнеса, уплатили в 4 раза больше налогов, чем за весь 2022 год. Уплата налоговых платежей по состоянию на 1 июня составила более 2,2 млрд грн.

Видео дня

Для сравнения, за весь 2022-й эта сумма не превышала 550 млн грн. Об этом сообщает Бюро экономической безопасности 12 июня.

"Такое увеличение поступлений в Государственный бюджет Украины – результат слаженного сотрудничества Бюро экономической безопасности, СБУ, прокуратуры и НБУ по выявлению схем уклонения от уплаты налогов из-за манипулирования платежами и сокрытия их реального назначения", – говорится в сообщении.

В основном это так называемый мискодинг (манипуляции с кодированием транзакции платежей), когда указывается не код платежа, относящийся к транзакциям по азартным играм, а смежный, по которому налоги значительно меньше. Как результат – за 2021-й онлайн-казино уплатили всего 34,5 млн грн налогов. В 2022 году это было уже 549,7 млн. грн., ведь началось расследование БЭБ и в конце года стремительно выросли налоговые платежи.

Схему с мискодингом организовали должностные лица ряда банков, через основной из которых прошло около 20 млрд грн. В марте этого года НБУ (Национальный банк Украины) принял решение о лишении двух банков лицензии и их ликвидации.

Как писал ранее OBOZREVATEL, в Одесской области разоблачили подпольный цех по изготовлению бытовой химии, изъято продукции на 52,8 млн грн. Злоумышленники подделывали продукцию известных мировых брендов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале Obozrevatel и в Viber. Не ведитесь на фейки!