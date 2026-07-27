После почти 29 лет игры сорвал джекпот: как украинцу удалось выиграть почти 142 тыс. грн в лотерее

Украинец, который почти 29 лет неизменно играл одними и теми же комбинациями в лотерее, выиграл 142 107 гривен, угадав пять из шести номеров. Вместе с женой он называет лотерею "налогом на мечту" и убежден, что главное — играть ответственно, не тратить лишнего и не терять веры в удачу.

Об этом сообщает Украинская национальная лотерея (УНЛ). Победный билет мужчина приобрел онлайн за несколько дней до розыгрыша. Он стоил 160 гривен и содержал четыре комбинации чисел.

Выигрышная комбинация этого тиража состояла из чисел 4, 11, 30, 38, 39 и 40. В первой строке билета Александра совпали пять из них, что и обеспечило ему шестизначный выигрыш.

Сам победитель признается, что уже даже не помнит, как именно выбрал свои числа. По его словам, это произошло много лет назад, и с тех пор он ни разу не менял четыре любимые комбинации. Александр говорит, что играет в лотерею еще со времен, когда билеты можно было купить только в киосках. По его оценкам, его "стаж" составляет почти 29 лет.

Несмотря на десятки лет участия, крупных выигрышей раньше не было. Максимум, чего удавалось добиться, – угадать три номера. Однако даже это не заставило мужчину отказаться от своей привычки.

Он убежден, что если продолжать играть, то шанс выиграть всегда остается. А теперь, после первого большого успеха, считает, что следующим может стать и главный выигрыш – джекпот. В последние годы Александр покупает билеты через интернет. По его словам, это значительно проще, чем искать точки продаж или переживать, что можно пропустить очередной тираж.

Победитель рассказывает, что открыл приложение буквально между делами, когда у него было несколько свободных минут. Увидев необычное сообщение, он не сразу понял, что произошло. Мужчина сделал скриншот экрана и отправил его своей жене Наталье с вопросом: "Что это значит?"

Именно она первой догадалась, что речь идет о крупном выигрыше, который нельзя получить автоматически. Она посоветовала мужу обратиться на горячую линию для оформления приза.

Интересно, что Наталья также регулярно участвует в розыгрышах. В прошлом ей уже удавалось угадать четыре номера. Но больше всего запомнился другой случай, когда однажды все шесть её чисел выпали в одном тираже, однако были распределены между разными комбинациями билета. Из-за этого получить главный приз не удалось.

Когда женщина проверяла результаты нового розыгрыша, она увидела, что только один участник смог угадать пять номеров. Она даже не предполагала, что этим игроком окажется её муж.

В этой истории есть ещё одна интересная деталь. Шестой выигрышный номер также был в билете Александра, однако находился уже в другой комбинации. То есть все необходимые числа были, но не в одной строке.

За почти три десятилетия игры Александр выработал собственное отношение к лотереям. Он называет их "налогом на мечту" и убежден, что не стоит слишком увлекаться поиском идеальных стратегий или магических комбинаций. По словам мужчины, главное — играть ответственно, тратить только те средства, которые не жалко выделить на развлечение, и помнить, что решающим фактором остается удача.

Несмотря на выигрыш в размере более 142 тысяч гривен, супруги не планируют заканчивать свою историю участия в розыгрышах. Александр говорит, что этой суммы пока недостаточно для осуществления их главной мечты.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, жители австралийского Брисбена стали обладателями джекпота в 40,7 млн австралийских долларов (более 26 млн долларов США) в лотерее. После звонка от организаторов розыгрыша супруги сначала не поверили в свою удачу, а уже через несколько минут приняли решение, которое называют главным изменением в своей жизни — больше не выходить на работу.

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