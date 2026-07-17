После увольнения Федорова глава "ПлейСити" Новиков написал заявление об отставке

Глава государственного агентства "ПлейСити", которое регулирует деятельность в сфере азартных игр в Украине, Геннадий Новиков подал заявление об увольнении. Причины такого решения Новиков не раскрыл, но отдельно выразил благодарность экс-главе Минцифры Михаилу Федорову, который теперь потерял пост министра обороны в новом правительстве.

Об этом сообщил сам Новиков на своей странице в Facebook. Его заявление об увольнении еще должно быть рассмотрено и одобрено Кабинетом министров. Напомним, что государственное агентство "ПлейСити" после своего создания тесно сотрудничало с Министерством цифровой трансформации и некоторое время даже находилось под его управлением.

"Я ухожу с должности с ощущением, что мы заложили правильный фундамент. И это решение я также принимаю по совести – так, как считаю правильным для учреждения, команды и государства...Отдельная благодарность Михаилу Федорову – за стратегическое видение и решение приступить к этой реформе на самом начальном этапе, когда ответственность за государственную политику в сфере азартных игр и лотерей перешла к Минцифре. Именно тогда было задано правильное направление – цифровизация, прозрачность и измеримый результат", – заявил Новиков.

Какие результаты подвел Новиков

По словам Новикова, одним из главных результатов работы "ПлейСити" стала разработка и тестовый запуск Государственной системы онлайн-мониторинга (ГСОМ). Эта система фиксирует операционную деятельность организаторов азартных игр, финансовые операции, ставки и выплаты выигрышей. К ней уже подключены 28 из 30 лицензированных организаторов азартных игр.

Сейчас "ПлейСити" также готовится к объявлению тендера по расширению функционала Государственной системы онлайн-мониторинга. В полную силу она должна заработать к концу 2026 года.

Также Новиков объявил о таких результатах работы "ПлейСити" за год после создания агентства:

Возобновлено лицензирование игорного бизнеса , что, по словам Новикова, принесло государству почти 2 млрд грн дополнительных поступлений. Впервые за более чем 12 лет были лицензированы операторы государственных лотерей, а выдачу лицензий для игорного бизнеса перевели в Дію. Созданы профильные государственные реестры и восстановлена полная отчетность лицензиатов.

, что, по словам Новикова, принесло государству почти 2 млрд грн дополнительных поступлений. Впервые за более чем 12 лет были лицензированы операторы государственных лотерей, а выдачу лицензий для игорного бизнеса перевели в Дію. Созданы профильные государственные реестры и восстановлена полная отчетность лицензиатов. Заработала система отслеживания нелегальных сайтов , в результате чего было заблокировано более 9,5 тыс. сайтов и зеркал. Для этого агентство наладило сотрудничество с правоохранительными органами и крупнейшими цифровыми платформами, среди которых Meta, Google, TikTok, YouTube, Twitch, Viber и Kick.

, в результате чего было заблокировано более 9,5 тыс. сайтов и зеркал. Для этого агентство наладило сотрудничество с правоохранительными органами и крупнейшими цифровыми платформами, среди которых Meta, Google, TikTok, YouTube, Twitch, Viber и Kick. За год работы агентство заблокировало более 700 страниц в социальных сетях , рекламировавших нелегальные азартные игры, и наложило штрафы на сумму почти 88 млн грн за нарушение законодательства о рекламе.

, рекламировавших нелегальные азартные игры, и наложило штрафы на сумму почти 88 млн грн за нарушение законодательства о рекламе. Введен упрощённый механизм самоограничения от азартных игр – подать заявление можно за один день. Также введены финансовые и временные лимиты, новые требования к операторам по мониторингу поведения игроков, а совместно с Минобороны разработан механизм ограничения участия военнослужащих в азартных играх.

от азартных игр – подать заявление можно за один день. Также введены финансовые и временные лимиты, новые требования к операторам по мониторингу поведения игроков, а совместно с Минобороны разработан механизм в азартных играх. Возобновлены плановые проверки игорного бизнеса после моратория, создана система антикоррупционного надзора, членов которой украинцы выбирали через приложение Дія, подготовлены изменения в Налоговый кодекс и законы об азартных играх и государственных лотереях.

Как сообщал OBOZ.UA, с мая 2026 года "ПлейСити" сменило подчинение и перешло под непосредственный контроль премьер-министра. То есть игорная отрасль теперь координируется напрямую через Кабинет министров, без посредничества профильного министерства.

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