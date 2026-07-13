Поставил $1 млн на возвращение Макгрегора: известный рэпер снова проиграл гигантскую ставку

Канадский рэпер Дрейк в очередной раз оказался в центре внимания из-за своих ставок на спорт. Музыкант поставил 1 млн долларов на победу Конора Макгрегора в главном бою турнира UFC 329, однако уже в первом раунде ирландский боец получил серьезную травму колена и не смог продолжить поединок. В результате ставка звезды полностью проиграла.

О своей ставке Дрейк сообщил накануне турнира, опубликовав в Instagram скриншот купона букмекерской платформы Stake. Рэпер выбрал победу Макгрегора с коэффициентом 2,85. В случае успеха он должен был получить выплату в размере 2,85 млн долларов, то есть около 1,85 млн долларов чистого выигрыша.

Однако сам бой длился всего 69 секунд. После одного из эпизодов Макгрегор неудачно приземлился на правую ногу, травмировал колено и уже не смог продолжить встречу. Рефери досрочно остановил поединок, зафиксировав победу Макса Холлоуэя техническим нокаутом.

Президент UFC Дейна Уайт после турнира сообщил, что предварительный диагноз спортсмена – разрыв передней крестообразной связки, хотя окончательный вывод должны были подтвердить медицинские обследования.

Для Макгрегора это было первое выступление в UFC с июля 2021 года. После боя Холлоуэй заявил, что не исключает третьего поединка с ирландцем, если тот восстановится после травмы.

Для Дрейка эта неудачная ставка стала очередной в серии громких пари на смешанные единоборства. Перед турниром UFC 317 он поставил 200 тыс. долларов на победу Чарльза Оливейры над Ильей Топурией, однако также проиграл. В то же время ранее рэперу удалось заработать 545 тыс. долларов, когда он угадал победу Александра Волкановски над Диего Лопесом на UFC 314.

Дрейк давно известен своими многомиллионными ставками на спортивные события — от поединков UFC до финалов НБА, НФЛ и крупных футбольных матчей. Из-за ряда громких проигрышей в сети даже появился шуточный термин "проклятие Дрейка", которым болельщики называют ситуации, когда спортсмен или команда проигрывают после того, как музыкант публично поддерживает их или делает на них ставку.

Как сообщал OBOZ.UA, в 2025 году Дрейк проиграл на ставках $8 млн всего за месяц. А в ноябре 2024 года рэпер проиграл крупную сумму, поставив на победу Майка Тайсона в бою с Джейком Полом. Также Дрейк ставил на победу сборной Канады в полуфинале Кубка Америки против Аргентины и потерял почти 3 млн долл.

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