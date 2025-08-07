Поставил $25, а выиграл миллион: счастливчик сорвал джекпот в "особой" зоне казино

Гость казино в Лас-Вегасе выиграл джекпот в размере $1 млн, сделав ставку всего в $25. Этот случай – часть серии крупных выигрышей подряд в одной и той же зоне одного и того же игорного заведения.

Видео дня

Как сообщает 3News, речь идет о казино The Venetian Resort Las Vegas. Счастливый игрок играл в игру Dragon Link.

Что известно: ключевые факты

Игра и сумма ставки: игрок выиграл, делая ставку в $25 на игровом автомате "$1 Million" с игрой Dragon Link.

игрок выиграл, делая ставку в $25 на игровом автомате "$1 Million" с игрой Dragon Link. Сумма джекпота: общая сумма выигрыша составила $1 064 095 .

общая сумма выигрыша составила . Победитель: лицо решило остаться анонимным, поэтому его имя, пол и любые другие личные данные не разглашаются.

Место выигрыша: The Venetian Resort Las Vegas, а именно в игровая зона для хайроллеров (high-limit gaming lounge) The Palazzo.

The Venetian Resort Las Vegas, а именно в игровая зона для хайроллеров (high-limit gaming lounge) The Palazzo. Дата выигрыша: выигрыш произошел с 28 июля по 3 августа, точная дата не разглашается.

выигрыш произошел с 28 июля по 3 августа, точная дата не разглашается. В июне 2025 года еще двое счастливчиков в The Venetian в той же зоне high‑limit выиграли на том же типе слота $1 044 055 и $1 142 215. Их ставки при этом были в 10 раз выше августовской – по $250.

Что такое Dragon Link

Dragon Link – это один из самых популярных в США игровых автоматов (слотов). В игре присутствует азиатская тематика. Среди причин популярности этого типа игры называют такие:

высокая волатильность – можно выиграть крупную сумму за небольшую ставку ;

; эффектный дизайн и звуковое сопровождение;

часто используется в high-limit зонах казино – там, где делают крупные ставки ($250 и выше).

В слоте предусмотрены четыре уровня прогрессивных джекпотов. Миллионный куш (Grand), который и сорвали упомянутые счастливчики, выпадает только при сборе 15 специальных символов "Fireball" в одной игре. Остальные типы выигрышей (от $10 до более $5000 – Mini, Minor, Major) выпадают случайным образом или по особой комбинации.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как в США джекпот исчез из-за "неправильного" билета. Победительнице пришлось обращаться в суд, но вердикт не стал для нее идеальным.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!