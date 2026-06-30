Поставил на выборы, зная секретную информацию: в Британии набирает обороты громкий скандал с участием политика

В Великобритании продолжается громкий скандал вокруг ставок на досрочные парламентские выборы 2024 года. Бывший советник экс-премьер-министра Великобритании Риши Сунака и депутат от Консервативной партии Крейг Уильямс признал свою вину по уголовному делу о незаконных ставках на дату проведения парламентских выборов.

Следствие считает, что он использовал закрытую информацию, которая могла дать преимущество при заключении пари. Об этом пишет SkyNews.

По данным обвинения, Уильямс сделал ставку на дату объявления парламентских выборов еще до того, как она стала известна широкой общественности. Следователи считают, что политик мог воспользоваться конфиденциальной информацией, полученной во время работы в правительстве. Политик признал, что поставил 100 фунтов стерлингов на правильную дату выборов за три дня до того, как Сунак обнародовал ее.

Прокурор Зои Джонсон заявила, что таким образом Уильямс "получил привилегированное положение". "Он признал, что использовал крайне чувствительную и конфиденциальную информацию для размещения ставок и получения прибыли", — сказала она.

Впрочем, еще три обвинения в мошенничестве Уильямс отрицает. Они могут быть сняты только после вынесения приговора.

Дело расследует британская Комиссия по азартным играм. Всего в нем фигурируют 15 человек, среди которых бывшие сотрудники правительства, представители Консервативной партии и полицейский.

Во время последнего судебного заседания еще 13 обвиняемых не признали свою вину. Рассмотрение дела по существу должно начаться в 2027 году.

Скандал разразился после досрочных парламентских выборов, состоявшихся в июле 2024 года. Подозрения возникли из-за необычно большого количества ставок, сделанных незадолго до официального объявления даты голосования.

Британское законодательство в целом не запрещает делать ставки на политические события. Однако использование служебной или иной закрытой информации для получения преимущества во время азартной игры может квалифицироваться как мошенничество.

Если вина обвиняемых будет доказана, им грозит уголовная ответственность, штрафы и запрет на занятие определенных должностей. Также речь идет о серьезных репутационных потерях.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в США приговорили бывшего топ-менеджера американской компании в сфере онлайн-лотерей Lottery.com – россиянина Вадима Комиссарова. Его признали виновным в масштабном мошенничестве с финансовой отчетностью.

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