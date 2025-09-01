Приобрел два выигрышных билета в лотерею: как американец случайно стал миллионером

Житель округа Принс-Джордж, штат Мэриленд, случайно приобрел два одинаковых лотерейных билета для одного розыгрыша Powerball Double Play, каждый из которых принес ему по $500 000. Общий выигрыш составил $1 миллион, и мужчина планирует использовать эти средства для поддержки своей семьи и инвестиций в будущее.

Об этом пишет Daily Voice. Мужчина, который решил остаться анонимным и использовал псевдоним "Proud Granddad", не был уверен, приобрел ли уже билет для розыгрыша Powerball Double Play 20 августа 2025 года.

Чтобы перестраховаться, он купил второй билет 18 августа, используя комбинацию чисел, состоящих из дат рождения членов его семьи. Оказалось, что эти же самые числа он уже использовал в билете, приобретенном 12 августа. Оба билета оказались выигрышными, каждый принес по $500 000.

После того, как он узнал о выигрыше, поделился новостью со своей женой. "Посмотреть ей в глаза и сказать, что я выиграл $500 000, было замечательно. А потом сказать, что я выиграл миллион — это было невероятно!", – отметил игрок. Супруги планируют использовать выигранные средства, чтобы помочь своим детям и внукам, а также, возможно, инвестировать в недвижимость.

Powerball – это популярная американская лотерея, где игроки выбирают пять чисел от 1 до 69 и одно число Powerball от 1 до 26. Опция Double Play позволяет участникам участвовать в дополнительном розыгрыше, где можно выиграть до $10 миллионов, если все шесть чисел совпадают. Билеты Powerball стоят $2, а добавление опции Double Play еще $1, что дает возможность выиграть в двух розыгрышах одновременно.

Оба выигрышные билеты были приобретены в разных местах, один на АЗС Landover Hills Exxon, а другой в прачечной A-1 Laundromat, оба в округе Принс-Джордж. Каждый из этих продавцов получил бонус в размере $1 000 за продажу выигрышных билетов.

