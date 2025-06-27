Поставила $3 – выиграла $3,1 млн: женщина сорвала куш во время первого визита в казино
Посетительница казино в Портервилле (Калифорния, США) оказалась необычайной счастливицей. Женщина впервые пришла в игорное заведение, поставила всего 3 доллара, а выиграла более 3,1 млн долларов.
Как сообщает FOX26, выигрыш стал крупнейшим единичным джекпотом в казино Центральной Долины Калифорнии в 2025 году. Отмечается, куш был сорван в игре на автоматах.
Казино Eagle Mountain уже подтвердило победу. Также была раскрыта дополнительная информация о игроке, забравшем большой куш.
Вот что известно о счастливице, которая сорвала джекпот в 3 млн:
- Имя победительницы: женщину, которая выиграла джекпот, зовут Эрика Арсе.
- Место жительства: Эрика родом из Линдсей, Калифорния.
- Сумма выигрыша: точная сумма джекпота составила 3 млн 136 тыс. 503 доллара и 62 цента.
- Первая реакция: менеджер игровых казино Дебора Вилла рассказала, что после победы Эрика была в шоке и "просто смотрела с пустым взглядом", так как не могла осознать, что произошло.
"Я чувствую, что теперь могу начать новую жизнь... Сработала удача новичка", – отметила она позже в интервью для игорного оператора.
- Дальнейшие планы: Эрика планирует использовать свой выигрыш для оплаты долгов, поддержки семьи и создания семейного наследства для потомков.
Ранее OBOZ.UA рассказывал, как игрок в лотерею сорвал самый большой куш в истории Ирландии. Его шанс на выигрыш составлял 1 к 139 миллионам.
А вот в Колумбии из-за джекпота разгорелся настоящий скандал. Оказалось, что приз в 4 млн долларов остался жене топ-менеджера лотереи.
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