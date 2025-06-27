Поставила $3 – выиграла $3,1 млн: женщина сорвала куш во время первого визита в казино

Посетительница казино в Портервилле (Калифорния, США) оказалась необычайной счастливицей. Женщина впервые пришла в игорное заведение, поставила всего 3 доллара, а выиграла более 3,1 млн долларов.

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Как сообщает FOX26, выигрыш стал крупнейшим единичным джекпотом в казино Центральной Долины Калифорнии в 2025 году. Отмечается, куш был сорван в игре на автоматах.

Казино Eagle Mountain уже подтвердило победу. Также была раскрыта дополнительная информация о игроке, забравшем большой куш.

Вот что известно о счастливице, которая сорвала джекпот в 3 млн:

Имя победительницы: женщину, которая выиграла джекпот, зовут Эрика Арсе .

женщину, которая выиграла джекпот, зовут . Место жительства: Эрика родом из Линдсей, Калифорния .

Эрика родом из . Сумма выигрыша: точная сумма джекпота составила 3 млн 136 тыс. 503 доллара и 62 цента.

точная сумма джекпота составила и 62 цента. Первая реакция: менеджер игровых казино Дебора Вилла рассказала, что после победы Эрика была в шоке и "просто смотрела с пустым взглядом", так как не могла осознать, что произошло.

"Я чувствую, что теперь могу начать новую жизнь... Сработала удача новичка", – отметила она позже в интервью для игорного оператора.

Дальнейшие планы: Эрика планирует использовать свой выигрыш для оплаты долгов, поддержки семьи и создания семейного наследства для потомков.

Ранее OBOZ.UA рассказывал, как игрок в лотерею сорвал самый большой куш в истории Ирландии. Его шанс на выигрыш составлял 1 к 139 миллионам.

А вот в Колумбии из-за джекпота разгорелся настоящий скандал. Оказалось, что приз в 4 млн долларов остался жене топ-менеджера лотереи.

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