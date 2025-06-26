В Колумбии разгорелся скандал вокруг лотереи: джекпот на $4 млн сорвала жена топ-менеджера

Власти Колумбии объявили о проведении специальной аудиторской проверки розыгрыша лотереи "Медельина" после сомнительного джекпота. Так, жена заместителя управляющего лотереей Рубена Кальехаса – Луиза Харамильо – выиграла 16 млрд колумбийских песо (около $4 млн) в розыгрыше, посвященном Дню матери 31 мая.

Видео дня

Это вызвало большое возмущение общественности и уже привело к отставке Калехаса, пишет Gambling Insider. Особые подозрения вызвало то, что победителя объявили почти мгновенно во время официальной трансляции розыгрыша.

Теперь Национальный совет Колумбии по азартным играм (CNJSA) объявил о проведении специального аудита. В его ходе проверят все процедуры розыгрыша, время объявления победителя и возможные нарушения, связанные с конфликтом интересов. Генеральная прокуратура также начала предварительное расследование для выяснения возможных нарушений.

Сообщалось, что выигрышный билет, владелицей которого и оказалась Луиза Харамильо, был приобретен через онлайн-платформу. Призовой фонд стал одним из крупнейших в истории лотереи.

Скандал получил широкую огласку. Даже президент Колумбии Густаво Петро публично высказался по этому поводу в соцсетях, призывая дисциплинарные и уголовные органы предоставить информацию.

"Мы понимаем обеспокоенность граждан и полностью открыты к проверке", – заявил представитель оператора лотереи. При этом компания настаивает, что розыгрыш якобы прошел в соответствии со всеми регламентами и в присутствии соответствующих надзорных органов.

Проверка будет сосредоточена на технических аспектах проведения розыгрыша, работе генератора случайных чисел, а также на соблюдении стандартов прозрачности при продаже билетов. Представители министерства подтвердили, что аудиторская фирма будет назначена из числа организаций, не имеющих связей с оператором лотереи.

До завершения расследования результаты розыгрыша остаются в силе, но выплата джекпота временно приостановлена. Власти пообещали опубликовать результаты аудита сразу после его завершения.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее пользователь криптовалютной букмекерской платформы Polymarket заработал более 58 тыс. долларов, когда поставил деньги на то, что Федеральная резервная система США (ФРС) сохранит ключевую ставку. Нюанс заключается в том, что он рискнул потерять 2,5 млн долларов.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!