Потратил 40 гривен, а выиграл почти 200 тысяч: украинец сорвал джекпот в лотерее

Украинец из Черкасс Ярослав Фирцак выиграл 190 тысяч гривен в государственной лотерее, купив билет онлайн всего за 40 гривен. Он играет уже два года, доверяет только официальным лотереям и не планирует разглашать свои планы на выигрыш.

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Об этом пишет ВИККА. Мужчина работает в сфере сельского хозяйства, а счастливый билет он приобрел онлайн, потратив на него всего 40 гривен.

И хотя победа стала для мужчины настоящей неожиданностью, она не случайна – участие в лотереях уже давно стала для него маленькой привычкой. Мужчина работает в сфере сельского хозяйства и признается, что лотереей увлекся, следуя примеру отца.

"Подумал, почему бы и себе не попробовать. Кто-то же выигрывает. Возможно, когда-то и мне повезет", – вспоминает Ярослав. Этот "возможно" сбылось через два года участия.

О том моменте, когда узнал о выигрыше, он вспоминает с улыбкой. "Сначала подумал, что это какая-то ошибка. Но когда увидел сумму – 190 тысяч – понял, что таки повезло", – отмечает он. Этот доход стал для него приятным бонусом, которого он совсем не ожидал.

Ярослав отмечает, что он не азартный человек и скептически относится к ставкам и онлайн-казино. "Это не мое. Я больше доверяю государственной лотерее. Она кажется мне более честной", – объясняет победитель. Относительно планов на выигрыш, мужчина предпочитает молчать. "Пусть это останется личным", – говорит Ярослав, намекая, что уже имеет идеи, как распорядиться деньгами, но разглашать не хочет.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Мишель Слоун из Массачусетса купила лотерейный билет, была уверена, что выиграла 10 000 долларов, а оказалось – целый миллион. Теперь она получит 650 000 долларов наличными до уплаты налогов и планирует инвестировать эти средства и помочь своим детям.

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