Потратил 5 долларов, а сорвал куш в 4 млн: куда потратит средства победитель

Игрок из Нью-Джерси (штат США) выиграл 4,2 миллиона долларов в слот-игре во время обеденного перерыва, потратив всего 5 долларов. Выигранные средства он планирует потратить на покупку дома для матери и открытие собственной кофейни.

Об этом сообщает Yahoo. "У нас в городе НОВЫЙ МИЛЛИОНЕР! Счастливый игрок выиграл ГЛАВНЫЙ ПРИЗ в размере 4 000 000 долларов" – опубликовала лотерея Нью-Джерси в Instagram в понедельник утром.

Счастливчик приобрел лотерейный билет прямо на обеденном перерыве в супермаркете. "У меня до сих пор дрожат руки", - отметил победитель получая выигранные средства.

Этот случай стал одним из крупнейших выигрышей в истории США. По его словам, это было совершенно случайно. "Я просто решил попробовать, и вот результат", – поделился он своими впечатлениями.

Выигранные средства он планирует потратить на покупку дома для своей матери, которая всегда поддерживала его, и на открытие собственной кофейни, о которой он давно мечтал. Такая история является еще одним подтверждением того, что удача может улыбнуться в любой момент, даже во время обычного обеденного перерыва.

