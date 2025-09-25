Тысячи игроков разбогатели из-за технической ошибки: онлайн-казино в Румынии приняло необычное решение

Один из крупнейших операторов азартных игр в Румынии и Восточной Европе Superbet оказался в центре небывалой ситуации. Компания подтвердила, что выплатит более 30 млн евро выигрышей, полученных клиентами из-за технического сбоя в игре-слоте.

Инцидент произошел на выходных 20-21 сентября, пишет iGamingExpress. Один из слотов на платформе начал выдавать аномально высокие выигрыши.

Проблему быстро зафиксировали системы мониторинга. К этому моменту сбоем уже успели воспользоваться тысячи игроков.

По данным источников, от 7 000 до 7 500 аккаунтов получили выигрыши в этот короткий промежуток времени. Некоторые профили временно ограничили, пока длилась проверка.

В итоге Superbet подтвердила, что проблема полностью решена и платформа работает стабильно. Компания подчеркнула, что безопасность и доступность сервисов не пострадали.

Предварительный анализ показал: система неправильно рассчитала коэффициенты, из-за чего выплаты получились значительно больше, чем должны были быть. "После тщательного анализа мы решили полностью учесть эти выигрыши, даже несмотря на то, что они были результатом технической ошибки", – заявили в компании.

Сумма в более 30 млн евро делает этот случай одним из крупнейших подтвержденных выплат после технической ошибки в мировой индустрии онлайн-гемблинга. Большинство операторов в мире в подобных случаях ссылаются на условия пользования и отменяют "ошибочные" выигрыши.

К примеру, у Paddy Power в Великобритании игрок выиграл более 1,1 млн фунтов стерлингов, но компания заявила, что это был глюк, и отказалась платить. Вопрос дошел до суда, и уже там было решено, что клиент имеет право на полную сумму.

BetMGM в США оказался в центре громкого дела, когда жительница Мичигана заявила, что выиграла более 3 млн долл. Оператор сослался на технический сбой и отказал в выплате. Дело пришлось рассматривать в Верховном суде штата, и оно до сих порт не завергено.

В Gala Bingo в Великобритании техническая ошибка в бинго-игре привела к тому, что призовой фонд вырос до 1,6 млн фунтов. Компания отменила выигрыши, вызвав шквал критики от игроков.

В Австрии в Bregenz Casino программный сбой показал на экране джекпот с огромной суммой. Сначала оператор отказался платить, но после судебной волокиты согласился на компромисс и выплатил 1 млн евро вместо полного размера выигрыша.

Ранее OBOZ.UA рассказывал о противоположном случае – сотню игроков из Южной Африки обязали вернуть около 750 тыс. долларов, которые им достались в мгновенной онлайн-лотерее Instant Lucky 7. Судья определил, что выигрыши были начислены из-за технических проблем.

