Потратила весь лотерейный джекпот: куда женщина "спустила" более 160 тыс. долларов

37-летняя Оливия Лав выиграла в британской лотерее 10 тысяч фунтов ежемесячно в течение года (всего более 160 тысяч долларов) и потратила весь выигрыш на семью, путешествие, автомобиль, вторую свадьбу и запуск собственного бизнеса. Женщина не оставила сбережений от выигрыша, однако убеждена, что инвестиция в размере около 7,5 тысяч фунтов в новую карьеру помогла ей создать работу своей мечты и обеспечить себе лучшее будущее.

Об этом пишет Business Insider. До лотерейного выигрыша финансы были постоянным источником стресса для семьи Оливии. Её муж работал водителем грузовика, а сама женщина проводила 17 часов в неделю на работе в супермаркете.

Супруги воспитывают четверых детей, которым сейчас 16, 6, 4 и 2 года. Заработанных денег хватало на аренду жилья и основные счета, однако в конце месяца семейный бюджет фактически был пуст.

По словам Оливии, семьяне всегда могла сразу полностью заправить автомобиль. Подарки детям часто искали на рынках подержанных вещей, а серьезная поломка бытовой техники могла превратиться в настоящую финансовую проблему.

В мае 2025 года Оливия купила шесть билетов британской Национальной лотереи. Раньше она сама работала в киоске супермаркета, где продавали лотерейные билеты, и время от времени играла, однако крупных призов никогда не получала.

Утром 15 мая женщина лежала в постели и просматривала телефон, когда увидела электронное письмо от Национальной лотереи. В сообщении речь шла о выигрыше. Сначала Оливия решила, что получила около пяти фунтов или другой небольшой приз. Однако после входа на сайт лотереи она увидела совсем другую сумму.

Британка выиграла 10 тысяч фунтов стерлингов ежемесячно в течение года. В общей сложности выплаты составили 120 тысяч фунтов, или более 160 тысяч долларов. Даже после официального звонка от представителя лотереи с подтверждением выигрыша женщина ещё долго не могла поверить в то, что произошло.

Первой мыслью супругов была покупка собственной недвижимости. Однако после обсуждения от этой идеи отказались. 120 тысяч фунтов не хватило бы на покупку желаемого жилья без кредита. Семье пришлось бы оформлять ипотеку, при этом Оливия и её муж даже не были уверены, что банк согласится её предоставить.

Супруги решили, что крупное кредитное обязательство может вновь вызвать финансовый стресс. Поэтому семья осталась в съемном жилье. Вместо этого они выбрали простую стратегию: сначала оплачивать все обязательные счета, а остальные деньги тратить на вещи и впечатления, которые годами не могли себе позволить.

Одной из первых крупных покупок стал автомобиль для мужа Оливии. Его старой машине было около 15 лет, пробег составлял примерно 140 тысяч миль, а кондиционер давно не работал. Раньше семья постоянно откладывала ремонт и замену автомобиля из-за нехватки денег, после выигрыша эту проблему наконец удалось решить.

Еще одним большим подарком для себя стала вторая свадьба. В декабре 2025 года супруги решили организовать свадьбу, о которой раньше могли только мечтать. Они арендовали паб, где когда-то состоялось их первое свидание.

На празднике были фотобудка, фуршет, диджей, саксофонист и даже фокусник. Супруги также повторно обменялись брачными клятвами. Семья также впервые вместе отправилась на отдых за границу, для семейного путешествия они выбрали Турцию.

Сначала Оливия планировала вообще не работать в течение года. Однако впоследствии начала задумываться о будущем и возможном пробеле в резюме. Проработав около 20 лет в сфере розничной торговли, женщина поняла, что получила редкий шанс полностью сменить профессию.

Оливия всегда любила свадьбы и снимать счастливые моменты. Поэтому она решила создать собственный бизнес по созданию свадебного контента. За первые шесть месяцев британка вложила около 7,5 тысяч фунтов стерлингов в запуск собственного дела Moments by Love. Она приобрела новые смартфоны, микрофоны и другое необходимое оборудование.

Первые свадьбы Оливия снимала бесплатно или за минимальную плату, чтобы создать портфолио и найти клиентов. Британка убеждена, что фактически использовала выигрыш в лотерею для создания работы своей мечты.

Последнюю ежемесячную выплату от Национальной лотереи семья получила в апреле 2026 года. За год семья не отложила ни копейки из выигрыша. Все 120 тысяч фунтов были потрачены на повседневную жизнь, крупные покупки, семейные развлечения и запуск нового бизнеса.

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