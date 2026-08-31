Потратила всего $20 и выиграла $2 млн: на что миллионерша потратит свой лотерейный выигрыш

Жительница Иллинойса купила лотерейный билет за 20 долларов и выиграла главный приз в размере 2 млн долларов, после чего несколько раз проверяла результат, так как не могла поверить, увидев "столько нулей". После уплаты налогов она рассчитывает получить около $1,421 млн и планирует потратить часть денег на новый дом и поездку в Нью-Йорк.

Об этом пишет People. О невероятном выигрыше стало известно в конце августа, после того как женщина обратилась в лотерею и подтвердила свой выигрыш.

Счастливый билет женщина приобрела в магазине, за него она заплатила 20 долларов. Интересно, что это был не какой-то особенный билет, который победительница долго искала или покупала специально ради крупного приза. Она просто зашла в магазин, который часто посещает.

На этот раз интуиция её не подвела, женщина рассказала, что обычно не стирает защитное покрытие сразу после покупки. Чаще всего она делает это уже дома. Однако в этот раз решила проверить билет прямо в магазине.

После того как женщина стёрла защитный слой, она увидела сумму, в которую сначала просто не могла поверить.

На билете было указано 2 000 000 долларов, по словам победительницы, первой реакцией стало желание убедиться, что она все правильно увидела. "Я была потрясена, когда увидела столько нулей", — рассказала она представителям лотереи.

Женщина даже попросила других людей проверить билет. Она не хотела верить собственным глазам и решила отсканировать его, чтобы окончательно убедиться в выигрыше.

Но и после этого сомнения не исчезли, и победительница попросила своих братьев ещё раз проверить результат. Только после нескольких подтверждений она окончательно осознала, что стала миллионершей.

Для неё лотерея оказалась далеко не всегда безрезультатной. Ранее она уже выигрывала значительную сумму — 10 тысяч долларов.

Однако нынешний результат стал для неё совершенно иным уровнем. Предыдущий выигрыш даже близко нельзя сравнить с главным призом в 2 миллиона долларов. Сама женщина отметила, что это её первый главный приз.

Номинальный размер приза составляет 2 миллиона долларов. Однакофактически победительница не получит всю эту сумму, поскольку из выигрыша удерживаются налоги, и она рассчитывает получить примерно 1,421 миллиона долларов.

Новоиспечённая миллионерша уже знает, как хочет распорядиться частью денег. По её словам, среди главных планов — приобрести новый дом и устроить себе отдых.

Особенно она мечтает о поездке в Нью-Йорк. После такого выигрыша женщина считает поездку в американский мегаполис прекрасным способом отпраздновать неожиданное богатство. "Я просто чувствую себя такой благословленной благодаря этой победе", — сказала победительница.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, американец Джордж Захария из Массачусетса выиграл в лотерею $1 млн, но вместо того, чтобы тратить деньги на себя, решил использовать выигрыш для обеспечения безбедной пенсии своей матери. Победитель выбрал единовременную выплату и получил $650 тысяч до уплаты налогов, а счастливый билет стал крупнейшим лотерейным выигрышем в истории города.

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