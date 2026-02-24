Потратит лотерейный выигрыш на внуков и церковь: как мужчина сорвал куш в $50 000

Мужчина из Огайо случайно приобрел лотерейный билет и выиграл $50 000, после уплаты налогов получив около $36 625. Он планирует потратить часть выигрыша на подарки для внуков и пожертвовать часть своей церкви.

Об этом пишет People. Рон решил попытать счастья, купив билет в супермаркете вдохновленный рассказом зятя о розыгрыше. Однако, вместо ожидаемой игры он случайно приобрел билет на игру, где игроки выбирают пять чисел.

Случайная покупка оказалась очень своевременной, ведь Рон правильно выбрал все пять чисел в точном порядке для розыгрыша 5 февраля. Шанс на такой выигрыш составлял один к 100 000, и его ошибка превратилась в настоящий счастливый случай.

Вернувшись домой, Рон поделился новостью с женой. Сперва они решили отпраздновать маленькой выпивкой, прежде чем объявить настоящую величину выигрыша. Жена была поражена, особенно учитывая, что обычно у них больше везет другому человеку семьи.

После уплаты налогов семья заберет домой $36 625. Рон уже решил, как распорядиться деньгами, часть выигрыша он потратит на подарки для внуков, а часть пожертвует своей церкви. Мужчина отметил, что выигрыш "был предназначен", ведь без случайного выбора неправильного билета он бы никогда не получил шанс на победу.

Средства от лотереи Огайо идут на финансирование образовательных программ в штате. Только в 2025 году организация пожертвовала около $1,5 млн на различные образовательные инициативы, показывая, что лотерея не только приносит удачу игрокам, но и поддерживает важные социальные программы.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, 42-летний житель штата Огайо (США) осуществил мечту любого игрока. После 22 лет, в течение которых он постоянно ставил на одни и те же шесть чисел, ему улыбнулась удача. Счастливчик сорвал джекпот в $3,5 млн.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!