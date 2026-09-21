Потратит миллионный выигрыш на стейк и сапоги: как мужчине удалось сорвать джекпот в лотерее

Житель Техаса выиграл джекпот в лотерее примерно на 26 млн долларов, но после победы заявил, что первыми тратами станут стейк и пара новых сапог, а основную часть денег он хочет направить на погашение долгов. Победитель выбрал единовременную выплату и получил $14 303 717,61 до уплаты налогов, а для управления средствами вместе с супругой нанял финансового консультанта, юриста и бухгалтера.

Об этом пишет MySA. Счастливый билет житель Лейк-Джексона приобрел в магазине при автозаправке. Для участия в розыгрыше он воспользовался опцией Quick Pick – то есть не выбирал числа самостоятельно, а позволил системе сформировать комбинацию случайным образом.

Именно этот билет в итоге оказался выигрышным. Победитель рассказал, что после розыгрыша решил самостоятельно проверить номера. Когда он дошел до последней строки и увидел, что все необходимые цифры совпадают, то сначала просто не поверил своим глазам.

После этого мужчина попытался проверить информацию через приложение Техасской лотереи. Однако результаты ещё не успели обновиться, поэтому ему пришлось искать выигрышную комбинацию вручную. Когда победитель окончательно убедился, что выиграл джекпот, он сразу позвонил своей супруге. Супруги оставались на связи по телефону, пока мужчина ехал домой, чтобы лично сообщить невероятную новость.

Несмотря на то что выигрыш составляет миллионы долларов, победитель не планирует сразу тратить деньги на крупные покупки. "Я хочу отнестись к этому максимально ответственно, но сначала куплю себе стейк и новые сапоги", – рассказал он.

В то же время за этим шутливым планом стоит вполне серьёзный подход к деньгам. Победитель вместе с супругами уже начал консультироваться со специалистами, чтобы не потерять полученный капитал и правильно распорядиться им в долгосрочной перспективе.

Супруги наняли финансового консультанта, юриста и бухгалтера. Вместе со специалистами они должны определить, как лучше использовать полученные средства. Прежде всего победитель хочет погасить долги, а также обеспечить долгосрочное благополучие своей семьи.

Джекпот накапливался в течение длительного времени, ещё в апреле его размер оценивали примерно в 5 млн долларов, однако выигрышной комбинации долгое время не было. В общей сложности потребовалось 48 розыгрышей, прежде чем появился победитель, который угадал все необходимые числа и забрал главный приз.

Для магазина, где был куплен счастливый билет, эта история также завершилась финансовым вознаграждением: он получил 25 тысяч долларов в рамках бонусной программы Техасской лотереи для розничных продавцов.

Несмотря на заявленный джекпот примерно в 26 млн долларов, победитель не получил эту сумму одним платежом. Он выбрал вариант единовременной денежной выплаты. В результате до уплаты налогов ему выплатили 14 303 717,61 доллара.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, найденный в кошельке лотерейный билет принес жителю Ивано-Франковска Александру 190 000 гривен. Неожиданные деньги мужчина решил потратить не на себя. Он хочет сделать сюрприз для важного человека в своей жизни — отвезти маму на отдых.

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