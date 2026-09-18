Украинец нашел в кошельке забытый лотерейный билет и выиграл 190 тыс. грн: что сделает с деньгами

Найденный в кошельке лотерейный билет принес жителю Ивано-Франковска Александру 190 000 гривен. Неожиданные деньги мужчина решил потратить не на себя. Он хочет сделать сюрприз важному человеку в своей жизни – свозить на отдых маму.

Мужчина мог еще долго не знать о своем выигрыше, если бы не счастливое стечение обстоятельств. Об истории победителя сообщает оператор государственных лотерей "М.С.Л.".

Речь идет о 1401-м тираже "Лото-Забавы", который состоялся 13 сентября. Сразу после розыгрыша оператор сообщил, что выигрышный билет № 0002834 с призом 190 000 гривен приобрел участник из Ивано-Франковской области.

На тот момент владелец билета еще не обратился в МСЛ, поэтому его фактически разыскивали. Билет был приобретен за 30 грн в ТЦ "Универмаг Прикарпатья" на ул. Днестровской, 3.

Как выяснилось позже, победителем стал житель Ивано-Франковска Александр. Возвращаясь с дачи, мужчина случайно наткнулся на старый лотерейный билет в своем кошельке. Именно тогда он решил проверить его в точке продаж.

Самостоятельно разглядеть выигрыш участник не успел. Первой нужные линии на билете увидела распространительница лотерей. По словам Александра, она обрадовалась новости едва ли не больше, чем он сам.

"Не знаю, кому больше повезло – мне или женщине, которая продает. Она увидела и обрадовалась, кажется, намного больше меня!" – рассказал победитель.

190 000 гривен – это гарантированный приз "Большой игры". По правилам "Лото-Забавы", такой выигрыш предусмотрен, если в одном игровом поле зачеркнуты три горизонтали с одной или двумя подковами.

Интересно, что победитель уже думал и о большем призе. Александр признается: в будущем хотел бы выиграть джекпот – 1 000 000 гривен. Именно миллион является главным призом, если выполняются соответствующие условия.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее в Черкассах также нашли владелицу 190 тыс. грн. Она приобрела счастливый билет, доверившись интуиции.

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