Поверил в войну: новый аккаунт на Polymarket сделал впечатляющую ставку на вторжение Китая на Тайвань

На децентрализованной платформы для ставок Polymarket новый аккаунт сделал большую ставку на то, что Китай вторгнется на Тайвань до конца 2026 года. По данным биржи, эта позиция может принести почти 289 тыс. долларов, если событие произойдет.

Как отмечает профильное издание casino.org, реальная сумма, которую поставил пользователь, составляет примерно 37 тыс. долларов. В то же время 289 тыс. – именно потенциальный выигрыш, который он может получить в случае правильного прогноза, а не размер самой ставки, как сообщали некоторые СМИ. Это подтверждают и данные самой платформы:

Кто сделал ставку

Ставку сделал аккаунт с именем Caspersmc, созданный в январе 2026 года. Он приобрел около 269 892 контрактов "Да" (Yes) на вопрос "Вторгнется ли Китай на Тайвань до конца 2026 года?", что стало заметным движением на Polymarket.

Несмотря на значительную сумму, этот пользователь к 6 января уже не является крупнейшим игроком в этой позиции. Другой трейдер с ником comon119 держит более 790 122 контрактов в том же направлении, что соответствует примерно 108,3 тыс. вложенных долларов.

Как рынок оценивает шансы на вторжение

Даже с такой большой ставкой, общие шансы вторжения Китая на Тайвань, которые заложены в этот рынок прогнозов, остаются низкими – около 13-14% на момент публикации. Это означает, что большинство участников рынка пока не ожидают такого развития событий до конца 2026 года.

Аналитики отмечают, что хотя эскалация напряженности в отношениях между Китаем и Тайванем вызывает внимание инвесторов, отсутствие конкретных сигналов от Пекина и значительная военная и политическая роль США служат сдерживающим фактором на рынке прогнозов.

Polymarket – это рынок прогнозов, где пользователи могут делать ставки на реальные события, включая политические, экономические или геополитические сценарии, используя криптовалюту (обычно USD Coin, USDC). Каждый контракт "Да" или "Нет" приносит 1 доллар в случае правильного прогноза.

Как сообщал OBOZ.UA, ранее азартный игрок на Polymarket заработал более 400 тысяч долларов, сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро потеряет должность до конца января. Через несколько часов США начали операцию.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и в Viber. Не ведитесь на фейки!