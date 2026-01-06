Ставка против Мадуро принесла $400 тыс.: задержание президента Венесуэла обогатило азартного игрока

Анонимный пользователь децентрализованной платформы для ставок Polymarket заработал более 400 тысяч долларов, сделав ставку на то, что президент Венесуэлы Николас Мадуро потеряет должность до конца января. Через несколько часов США начали операцию по его

Как сообщает Le Figaro, согласно данным платформы, речь идет об анонимной учетной записи без имени и фотографии, которая, вероятно, была создана в конце декабря. Первые зафиксированные ставки с этого аккаунта датируются 27 декабря.

Пользователь сосредоточился исключительно на двух сценариях – отстранении Мадуро от власти до 31 января или вмешательстве Вооруженных сил США в Венесуэле. Стартовые суммы были сравнительно незначительными:

96 долларов – на проведение американской операции до конца января;

– на проведение американской операции до конца января; 123,34 доллара – на отставку Мадуро в тот же период.

В дальнейшем объемы ставок начали резко увеличиваться. В период с 1 января по 3 января пользователь инвестировал в общей сложности 31 215 долларов в сценарий, по которому президент Венесуэлы должен был покинуть пост в течение месяца. На тот момент коэффициенты на такой результат составляли всего 7-8 центов.

После задержания Николаса Мадуро в субботу, 3 января, общий выигрыш пользователя достиг 436 759,61 доллара. В то же время часть ставок игрок проиграл – в частности, на сценариях полномасштабного вторжения в Венесуэлу или официального объявления войны. Совокупные потери по этим позициям составили чуть менее 6 тысяч долларов.

Нетипичную активность на платформе заметили пользователи социальных сетей, которые поставили под сомнение случайный характер такого выигрыша. Подозрения усилились из-за отсутствия у этого аккаунта предыдущей истории ставок и его неизвестности в сообществе Polymarket. В результате в публичном пространстве начали появляться предположения о возможном использовании конфиденциальной или инсайдерской информации.

Ранее американские власти сообщали, что операцию по задержанию Мадуро готовили в течение нескольких месяцев. По их словам, ее планировали провести в праздничный период, однако реализацию отложили из-за неблагоприятных погодных условий.

