Правила рекламы азартных игр резко решили изменить: что попадет под запрет в Канаде

С января 2026 года в Канаде начнет действовать обновленный кодекс ответственной рекламы азартных игр, который запрещает манипуляции, агрессивное давление и использование бонусов в массовой рекламе. Отдельный акцент также сделан на защите несовершеннолетних и обязательных напоминаниях об ответственной игре и службах помощи.

Об этом пишет The Canadian Gaming Association. Ключевой принцип нового кодекса – максимальная честность в коммуникации с игроками.

Отныне реклама азартных игр не может вводить в заблуждение или создавать ложное представление о шансах на выигрыш. Запрещается любое искажение вероятностей, намеки на "гарантированный" результат или утверждение, что активная или регулярная игра повышает шансы на успех.

Также под запретом – представление азартных игр как безопасной или безрисковой деятельности. Рекламные сообщения не должны преуменьшать возможные финансовые потери или психологические последствия игры, даже косвенно.

Отдельно, кодекс запрещает агрессивный рекламный тон. Операторам не разрешается создавать ощущение срочности ("играй сейчас", "последний шанс", "успей сегодня"), которое может подталкивать людей к импульсивным решениям.

Кроме того, реклама не может позиционировать азартные игры как способ решения финансовых, эмоциональных или личных проблем. Любые намеки на то, что игра поможет "выбраться из долгов", "изменить жизнь" или "справиться со стрессом", признаются недопустимыми.

Значительная часть изменений посвящена защите детей и подростков. Реклама азартных игр должна быть четко ориентирована исключительно на взрослую аудиторию. Запрещается использование образов, которые могут быть привлекательными для молодежи, в частности:

профессиональных спортсменов и спортивных кумиров;

известных знаменитостей;

инфлюенсеров с молодежной аудиторией;

мультперсонажей или стилистики, ассоциирующейся с детским контентом.

Таким образом CGA стремится минимизировать риск раннего вовлечения несовершеннолетних в азартные игры через рекламу. Одним из самых жестких нововведений стали ограничения на бонусы и фрибеты. Отныне такие предложения запрещено использовать в массовой рекламе на телевидении, билбордах, в социальных сетях или общенациональных онлайн-кампаниях.

Бонусные акции разрешается размещать только непосредственно на сайтах операторов и в прямых рассылках при условии предварительного согласия игрока. Отмечается, что это должно уменьшить агрессивное привлечение новых пользователей и снизить риск импульсивной игры.

Вся реклама азартных игр, независимо от формата, теперь обязана содержать четкие сообщения об ответственной игре. Кроме этого, рекламные материалы должны включать информацию о службах помощи для людей, которые сталкиваются с проблемным или зависимым поведением.

Таким образом реклама перестает быть лишь инструментом продажи и частично приобретает социальную функцию. Обновленный Кодекс не отменяет государственного регулирования, но устанавливает более высокую планку саморегуляции для отрасли.

