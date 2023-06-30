Представители Федерации работодателей Украины встретились с президентом: предоставили конкретные предложения по развитию промышленности. Фото

В четверг, 29 июня президент Украины Владимир Зеленский провел встречу с представителями бизнеса. Во встрече приняли участие и представители Федерации работодателей Украины (ФРУ).

Видео дня

О том, что обсуждали во время встречи, рассказал председатель Совета ФРУ Дмитрий Олейник на своей странице в Facebook. По его словам, представители Федерации предоставили президенту конкретные предложения по увеличению производства, стимулированию экономики, хранению и созданию рабочих мест.

Одной из основных тем был оборонный сектор. По словам Зеленского, системы необходимого оружия следует производить и локализовать в Украине.

"Мы подтвердили, что наши производственные предприятия обладают достаточными мощностями и квалифицированным персоналом для участия в выполнении государственного оборонного заказа или участия в его выполнении в качестве подрядчика, и способны масштабировать производство", - отметил Дмитрий Олейник.

В то же время он подчеркнул, что есть ряд проблем, мешающих эффективному сотрудничеству с частным бизнесом в этой сфере – несовершенство тендерных процедур, отсутствие долгосрочного планирования, дискриминационные условия по сравнению с закупками импорта.

В частности, привели конкретный пример несовершенных позиций постановления № 335, запрещающего получать прибыль предпринимателям.

"Сегодня ГАСУ насчитала 2,5 миллиарда грн штрафов 250 отечественным предприятиям легкой промышленности, которые в сложные военные времена поддержали государство, поставляли Минобороны продукцию дешевле иностранных производителей, создавали рабочие места, платили зарплаты и налоги, а в результате рискуют получить уголовные производства", – рассказал Олейник.

Представители ФРУ предложили президенту срочно внести в постановление необходимые изменения, которые они подготовили совместно с представителями отрасли. Владимир Зеленский поддержал их в этом и поручил премьер-министру и первому вице-премьеру срочно внести изменения с учетом предложений производителей.

Также на встрече говорилось, что необходимо перейти к реальным действиям по среднесрочному планированию оборонных и публичных закупок. Необходимость реализации этой идеи президент тоже поддержал.

Кроме того, во время встречи договорились о совместных усилиях по уменьшению проблем бизнеса от правоохранительных органов.

Глава государства поддержал инициативу украинского бизнеса по созданию публичного реестра рейдеров, который будет включать в себя "зашкварных" силовиков и судей. А также создание координационного центра для коммуникации по защите прав бизнеса и рассмотрению других вопросов.

Президент также согласился с тем, что должен быть один орган, который взаимодействует с бизнесом по проверкам и расследованиям.

Как сообщал OBOZREVATEL, ранее президент Федерации работодателей Украины Дмитрий Олейник прокомментировал волну резонансных рейдерских атак на бизнес.