Ставка принесла азартному игроку $10 тыс. за несколько часов: на что поставил

Гонка технологических гигантов в сфере искусственного интеллекта превратилась в новый вид азартных игр. На платформах прогнозирования Kalshi, Polymarket и других пользователи ставят миллионы долларов, угадывая, какая модель окажется лучшей по итогам месяца или года, а самый успешный из них заработал 10 тыс. за несколько часов, благодаря ставке против GPT-5.

Об этом сообщает The Wall Street Journal. Отмечается, что лидер рынка Фостер Маккой поставив против успеха GPT-5 и выбрав модель Gemini от Google, благодаря постоянному мониторингу соцсетей, Discord и рейтинговых таблиц, где оценивают ИИ-модели. С начала года он провел через Kalshi $3,2 млн и получил прибыль $170 тыс.

Активность на таких рынках выросла в десять раз с начала 2025 года, а объем торгов в августе достиг $20 млн. Ставки работают как контракты, поскольку цена отражает вероятность исхода, а игроки могут выйти из сделки до финала, продавая прогноз по более высокой цене.

Этот рынок реагирует даже на публикации в соцсетях. К примеру, после твитов Илона Маска о превосходстве Grok стоимость контракта "Grok to Win" выросла на 500% за несколько часов, но затем резко обвалилась.

Пользователи отслеживают намеки в постах руководителей OpenAI, Google и других компаний, а также изменения в коде GitHub и мобильных приложениях. Все это они делают, чтобы предугадать релизы новых моделей.

Наряду с профессиональными игроками здесь пробуют силы и обычные пользователи, подчеркивают авторы материала. Многие из них стремятся получить выгоду из гонки ИИ-моделей, которая регулярно оказывается на первых полосах крупных изданий и активно обсуждается в соцсетях.

