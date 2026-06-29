Продавец лотерейных билетов украл у победителя 4,7 млн евро: какое решение принял суд

Суд в Испании приговорил владельца лотерейного киоска Мануэля Рейху к 3,5 годам тюремного заключения, признав его виновным в крупном мошенничестве. В 2012 году он присвоил чужой билет популярной лотереи Primitiva с джекпотом в 4,7 миллиона евро, солгав покупателю, что тот ничего не выиграл

Об этом сообщает El Pais. Это стало точкой в одном из самых громких и длительных уголовных дел страны, связанных с лотереями.

История мошенничества

Инцидент произошел 2 июля 2012 года в лотерейной администрации № 22 города Ла-Корунья. К киоску подошел постоянный клиент, чтобы проверить свои билеты. Суд признал полностью доказанным, что Мануэль Рейха во время сканирования комбинаций "осознал наличие огромного выигрыша", но решил скрыть это от игрока.

"Мануэль Рейха действовал из корыстных побуждений, создав у жертвы ложную уверенность в отсутствии выигрыша, что позволило ему оставить билет и соответствующий приз себе", — говорится в приговоре.

Сам осужденный годами настаивал на другой версии: мол, он нашел выигрышный билет на прилавке уже после того, как в помещении никого не осталось. Однако судьи после предоставления логов лотерейного автомата отвергли это алиби.

Электронные записи устройства показали, что за секунды до сканирования джекпота Рейх проверял другие ставки клиента, которые впоследствии были заново активированы на следующую неделю. Это железно доказало — в момент проверки билета обманутый покупатель стоял прямо перед продавцом.

Суд над братом лотерейщика

Особый скандал делу придавало то, что родной брат лотерейщика, Мигель Рейха, возглавлял провинциальное представительство Государственного лотерейного союза. Его обвиняли в сокрытии преступления и отмывании средств, ведь Мануэль прибежал к нему с билетом в тот же день. Прокуратура требовала для мошенника 6 лет тюрьмы, а его брата считала соучастником.

Однако суд полностью оправдал Мигеля Рейху. Судьи постановили, что мошенник действовал самостоятельно и "пытался получить выигрыш, обведя вокруг пальца даже собственного брата".

Показания коллег и бывших директоров госструктуры подтвердили, что чиновник действовал строго по инструкциям из Мадрида. На тот момент в стране не было специального протокола для "найденных билетов". Как только Мигель передал билет в центральный офис, он утратил над ним всякий контроль и не стремился извлечь выгоду для семьи.

Что будет с выигрышем

Настоящий владелец выигрышного билета так и не дождался справедливости — мужчина скончался в ходе многолетнего расследования. Несмотря на то, что суд не ставит под сомнение личность настоящего покупателя билета, приговор не содержит распоряжения немедленно выплатить 4,7 миллиона евро его вдове и дочери.

С юридической точки зрения, эту выигрышную сумму сначала должны официально включить в общую наследственную массу умершего, и только после этого деньги распределят между родственниками в соответствии с его завещанием. Впрочем, Мануэль Рейха имеет право обжаловать приговор в Верховном суде Испании.

Ранее OBOZ.UA сообщал, что суд в Испании обязал победителя лотереи выплатить 100 тыс. евро своему другу и коллеге. Тот доказал наличие устной договоренности о распределении выигрыша.

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