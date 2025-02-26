"Продолжение борьбы за выживание": эксперты рассказали, что ожидает онлайн-казино в Украине в 2025 году

В 2025 году онлайн-казино в Украине столкнутся с усилением регулирования и налоговой политики, что может привести к тенизации рынка на 30-40%, по оценкам экспертов. В то же время ожидается рост рынка онлайн-гемблинга на 15-20% благодаря технологическим инновациям и адаптации операторов к новым условиям.

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Об этом профильные эксперты рассказали в комментарии СМИ. Украинский рынок азартных игр активно развивается с момента легализации в 2020 году.

Одним из главных факторов, влияющих на онлайн-казино в 2025 году, есть возможные изменения в законодательстве. Вопрос налогообложения остается открытым, ведь законопроект №2713-д, который должен урегулировать систему налогов для игорного бизнеса, до сих пор не принят.

Издатель тематических печатных изданий "Азарт" и "Гранд Анте" Игорь Романюк считает, что из-за отсутствия четких налоговых правил и возможного усиления государственного контроля онлайн-казино могут вернуться в "тень". "Видимо, ничего хорошего не будет: давление проверяющих органов возрастет, а без законодательной определенности бизнеса придется искать пути обхода регулирования ", – отмечает он.

Директор Ukrainian Gambling & Betting Association (UGBA) Николай Мельник добавляет, что инвестиционный климат в стране остается сложным, а двойное налогообложение отпугивает новых игроков. "Пока не будет принята четкая система налогообложения, понятная как в Европе и США, новых компаний на рынке не будет", – отмечает он.

Готовы ли украинские онлайн-казино к криптовалюту?

Криптовалюты продолжают набирать популярность в сфере онлайн-гемблинга во всем мире. Однако в Украине ситуация остается неопределенной из-за неразвитой правовой базы. Глава Ukrainian Gambling Council Антон Кучухидзе объясняет, что хотя закон о виртуальных активах был принят, он до сих пор не вступил в силу. "Пока в государстве не определена система налогообложения криптовалют, невозможно ввести их в легальное обращение в игорном бизнесе", – отмечает эксперт.

Еще один важный тренд – использование искусственного интеллекта (AI) в гемблинге. AI может помогать в персонализации игрового опыта, анализе поведения игроков и предотвращении мошенничества. Однако эксперты сомневаются, что 2025 станет прорывным в этой сфере.

"Онлайн-казино уже используют мощные IT-разработки, но они тщательно тестируют новые технологии перед внедрением. Поэтому не стоит ожидать мгновенного бума AI в игорном бизнесе", – считает Антон Кучухидзе.

Несмотря на вызовы эксперты отмечают, что онлайн-казино в Украине будут продолжать развиваться. Игроки получат больше возможностей для безопасной игры, а операторы новые вызовы в борьбе за клиентов. Тем не менее, вопросы законодательного регулирования, налогообложения и государственного контроля будут определять будущее отрасли.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, рынок игорного бизнеса в Украине демонстрирует стремительный рост поступлений в бюджет. В январе 2025 года поступления от субъектов игорного бизнеса составили 735,63 млн. грн. Это на 74,2% больше, чем за аналогичный период 2024 года.

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