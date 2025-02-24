Рынок игорного бизнеса принес рекордные поступления в бюджет Украины: Гетманцев раскрыл цифры

Рынок игорного бизнеса в Украине демонстрирует стремительный рост поступлений в бюджет. В январе 2025 года поступления от субъектов игорного бизнеса составили 735,63 млн. грн. Это на 74,2% больше чем за аналогичный период 2024 года.

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Об этом рассказал глава комитета по финансам, налоговой и таможенной политике Даниил Гетманцев ("Слуга народа"). Также эти показатели в 134 раза превышают уровень января 2021 года, когда бюджет получил только 5,5 млн. грн.

Динамика налоговых поступлений

январь 2021 года – 5,5 млн грн;

– 5,5 млн грн; январь 2022 года – 20,75 млн грн (рост в 3,8 раза);

– 20,75 млн грн (рост в 3,8 раза); январь 2023 года – 269,12 млн грн (рост в 13 раз);

– 269,12 млн грн (рост в 13 раз); январь 2024 года – 422,26 млн грн (увеличение на 56,9%);

– 422,26 млн грн (увеличение на 56,9%); январь 2025 года – 735,63 млн грн (рекордный рост на 74,2%).

По словам Гетманцева, позитивная динамика обусловлена рядом факторов, включая усиление контроля за деятельностью операторов игорного бизнеса, внедрение прозрачных механизмов налогообложения и эффективную работу государственных органов в сфере регулирования. Налоговые платежи от игорного бизнеса включают несколько основных составляющих:

налог на доходы физических лиц (НДФЛ) – 159,7 млн грн;

– 159,7 млн грн; военный сбор (ВЗ) – 13,7 млн грн;

– 13,7 млн грн; налог на прибыль (ННП) – 16,1 млн грн;

– 16,1 млн грн; налог на добавленную стоимость (НДС) – 546,2 млн грн.

Именно НДС занимает наибольшую долю в общем объеме поступлений. Это свидетельствует о высоком уровне финансовых операций в данной области.

Причины стремительного роста налоговых поступлений

детенизация рынка – государственные органы ужесточили контроль над операторами азартных игр, что уменьшило объемы нелегального бизнеса;

– государственные органы ужесточили контроль над операторами азартных игр, что уменьшило объемы нелегального бизнеса; фискализация операций – введение электронного учета и налоговых механизмов позволило минимизировать уклонение от уплаты налогов;

– введение электронного учета и налоговых механизмов позволило минимизировать уклонение от уплаты налогов; популяризация лицензионных операторов – игроки все чаще выбирают официальные платформы, работающие прозрачно и платящие налоги;

– игроки все чаще выбирают официальные платформы, работающие прозрачно и платящие налоги; экономический фактор – рост интереса к азартным играм как одному из видов развлечений.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Министерство цифровой трансформации в Украине теперь будет контролировать сферу гемблинга, автоматизирует лицензионные процессы и ужесточит требования к операторам. Компании, которые дважды нарушат правила и получат штраф, рискуют потерять лицензию.

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