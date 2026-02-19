Проиграл $130 тысяч на лотерее и подал в суд: вернули ли мужчине средства

В Хэфэй (Китай) мужчина проиграл около $130 тысяч на лотерее и пытался вернуть деньги через суд, заявляя о незаконной продаже билетов. Суд отказал, признав, что покупатель действовал добровольно, осознавал риски и не доказал факта обмана или принуждения.

Об этом сообщает South China Morning Post. Житель города потратил огромную сумму на лотерейные билеты, полностью проигрался и попытался оспорить результаты через Фемиду.

Мужчина требовал вернуть средства не только от продавца, но и от государственного лотерейного центра, заявляя о якобы незаконной схеме продажи. По обнародованным данным, события происходили в сентябре 2023 года. Житель Хэфэя по фамилии Хэ за один месяц потратил около 900 тысяч юаней (примерно 130 тысяч долларов США), покупая лотерейные билеты через посредника по имени Чжан.

Чжан был официальным агентом местного центра управления лотереями. Схема выглядела так, что покупатель выбирал номера через соцсети, переводил деньги на банковский счет продавца, а тот физически покупал билеты в лицензированной точке, фотографировал их и отправлял снимки клиенту.

После того как ни один из билетов не принес выигрыша, мужчина заявил, что его права нарушены. Он утверждал, что способ продажи лотереи через соцсети, механизм оплаты, а также информирование о результатах не соответствуют требованиям закона. На этом основании истец требовал признать сделку недействительной и вернуть всю сумму с начисленными процентами.

Отдельно он настаивал, что продавец и государственный лотерейный центр несут совместную ответственность за его финансовые потери. Продавец Чжан в суде объяснил, что неоднократно предупреждал клиента о высоких рисках и даже присылал письменные предостережения о больших расходах. По его словам, покупатель осознавал возможные последствия и действовал добровольно.

Позицию частично подтвердил и сам Хэ, признав во время слушаний, что понимал: лотерея не гарантирует выигрыша. Народный суд района Баохэ встал на сторону ответчиков. Суд отметил, что истец не предоставил доказательств принуждения, мошенничества или введения в заблуждение. Как совершеннолетнее лицо с полной гражданской дееспособностью, он должен был осознавать характер азартной игры и возможность полной потери средств.

Отдельно суд отметил, что продавец действовал как официальный агент, предупреждал о рисках, а сама форма дистанционного согласования покупки билетов не была признана незаконной в рамках этого дела. В итоге суд отказал в удовлетворении иска в полном объеме.

Судья в комментарии для медиа подчеркнул, что лотерея может принести большой выигрыш, но в то же время несет высокий риск потерь. Особенно осмотрительными должны быть те, кто тратит на азартные игры значительные суммы за короткое время.

