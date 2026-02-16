Три игрока одновременно выиграли джекпот в лотерею: какую сумму получат

В Новой Зеландии сорвали джекпот лотереи Powerball в размере 15 млн новозеландских долларов (около $9 млн) разделили трое победителей. Средства разделят между счастливчиками, каждый из которых получит право на 5,08 млн новозеландских долларов.

Как сообщили в 1news, розыгрыш состоялся на День святого Валентина в субботу, 14 февраля. Новозеландская лотерейная компания Lotto NZ раскрыла выигрышную комбинацию, которую угадали трое счастливчиков, – это числа 28, 7, 19, 31, 11, 2, а также бонусный шарик – 5 и Powerball – 1.

Кто выиграл джекпот

Пока личности победителей остаются неизвестными – за деньгами они пока не обращались. Но известно, что выигрышные билеты были проданы в местах в разных уголках страны:

в Coastlands Lotto в Парапарауме;

в New World Greymouth в Греймуте;

на онлайн-платформе MyLotto игроку из Мастертона.

Приз состоял из 5 млн долларов из первого дивизиона Powerball и 83 333 долларов из первого дивизиона Lotto.

Пенсионер из Австралии чуть не потерял лотерейный джекот

Ранее австралийский пенсионер из города Мельбурн выиграл в лотерею Powerball джекпот в размере 80 миллионов долларов (около $56,7 миллиона). Это стало крупнейшим лотерейным выигрышем в истории штата Виктория.

Мужчина рисковал потерять выигрыш, поскольку после розыгрыша пропустил "множество звонков" от организаторов. Представители лотерейной компании The Lott рассказали, что когда они звонили, сразу включалась голосовая почта. Поскольку память для сообщений была переполнена, им пришлось много раз набирать номер, чтобы дозвониться.

Мужчина признался, что "никогда в жизни ничего не выигрывал, а тем более 80 миллионов долларов". Он планирует потратить часть денег на путешествие, а также получить немного "тишины и покоя".

Ранее OBOZ.UA сообщал, что австралийские супруги выиграли 50 млн австралийских долларов (около $32,5 млн) в лотерею. Но их мечты и потребности оказались довольно скромными – они решили в первую очередь приобрести вентиляторы в дом, а отпраздновать это судьбоносное событие – стейком в пабе.

