Азартный игрок, который ежемесячно выигрывал в покер $2,6 тыс., подал на казино в суд: что решил судья

Профессиональный азартный игрок проиграл иск к одному из самых известных игорных заведений мира – Hippodrome Casino. Попытка отсудить у казино 100 тыс. фунтов стерлингов (около $134 тыс.) за "потерянный заработок" провалилась в зале суда.

О громком финале процесса, в котором поставил точку Центральный окружной суд Лондона, сообщило Independent. Судья встал на сторону администрации, которая навсегда запретила игроку посещать заведение – он признав право казино выбирать, кого впускать внутрь.

Скандальная стратегия

Все судебное дело закрутилось вокруг специфического стиля игры Мортаза Сахибзада. Мужчина разработал собственную жесткую систему: он садился за стол на очень короткие сессии и мгновенно выходил из игры, как только получал даже минимальную прибыль – обычно в районе 75 фунтов (100 долларов).

В мире покера такое поведение называют "hit and run" (ударил и убежал). Несмотря на отсутствие нарушений правил, это считается ужасным тоном, ведь разрушает динамику кэш–игры и ужасно раздражает других участников, которые стремятся отыграться.

В свою очередь Сахибзада утверждал, что этот "дисциплинированный подход" приносил ему около 2000 фунтов ($2,68 тыс.) в месяц и был единственным источником дохода. Бан в казино он назвал незаконным запретом на профессию.

К тому же, когда другие покеристы начали массово жаловаться менеджменту на его манеры, Сахибзада обвинил регулярных игроков в расизме. Он заявил, что администрация подыграла богатым "плейбоям", которые просто не умеют проигрывать.

Что решил судья

Юристы Hippodrome Casino полностью отвергли обвинения в дискриминации. Адвокат Гарри Стреттон доказал в суде, что причиной бана стал не цвет кожи или национальность, а регулярные неприятные инциденты и конфликты Сахибзады с обслуживающим персоналом, которые вспыхивали из-за его поведения за столом.

Кроме того, защита заведения назвала сумму иска в 100 тысяч фунтов взятой "с потолка", ведь никаких реальных доказательств таких масштабных финансовых убытков истец предоставить не смог.

Точку в истории поставил судья Эндрю Холмс. "Нет никаких признаков того, что расизм сыграл хотя бы какую-то роль в решении заведения забанить игрока", – отметил он в своем решении.

Судья пришел к выводу, что конфликт спровоцировал исключительно эгоистический стиль игры Сахибзады, который вызвал ярость у других посетителей.–Также суд напомнил базовую юридическую норму: любое казино имеет полное законное право самостоятельно решать, кого оно хочет видеть в своих стенах, а кому имеет право отказать в обслуживании без объяснения причин.

