Проиграл в казино деньги на похороны: в Кременчуге вынесли приговор сотруднику ритуальной службы

В Кременчуге осудили сотрудника коммунального предприятия ритуальных услуг, который обманным путем присвоил государственную помощь на похороны, предназначенную внуку умершей пенсионерки. Полученные более 18 тысяч гривен злоумышленник сразу же проиграл в онлайн-казино, а впоследствии совершил еще и кражу.

Об этом стало известно из приговора суда, опубликованного в Едином государственном реестре судебных решений. За совершенное преступление реальный срок сотруднику ритуального бюро заменили на испытательный срок.

Схема возле морга

Согласно материалам дела, инцидент произошел 21 февраля 2025 года. В коммунальное предприятие обратился мужчина, у которого умерла бабушка, с просьбой помочь транспортировать тело в морг и оформить документы.

Старший смены ритуальной службы заверил клиента, что может взять на себя быстрое оформление государственной помощи на погребение от Пенсионного фонда. Для этого он выманил у родственника:

паспорт умершей;

справку о смерти;

реквизиты банковской карты ( якобы для зачисления средств).

Потерпевший доверился должностному лицу и передал документы. Однако вместо того, чтобы помочь родственнику, сотрудник коммунальной службы отправился в отделение ПФУ со своим паспортом и копиями документов умершей, написал заявление от своего имени и указал свой личный банковский счет. 25 февраля 2025 года Пенсионный фонд перечислил ему 18 432 гривны.

Полученные государственные средства фигурант так и не передал законному получателю. В течение суток (с 25 по 26 февраля) он перевел всю сумму на счет украинского онлайн-казино, где полностью её проиграл.

При этом потерпевшего месяцами вводили в заблуждение. Когда внук умершей звонил в похоронную службу с вопросом, где деньги, старший сотрудник просил подождать сначала "еще несколько дней", затем "10 дней", а впоследствии "три месяца". В конце концов мошенник просто перестал брать трубку. Обманутый мужчина обратился в полицию, где и узнал, что помощь выплатили постороннему лицу.

Находясь под следствием, осенью 2025 года обвиняемый совершил новое преступление — похитил из подъезда многоэтажного дома велосипед Crossride Skyline стоимостью более 3,1 тысячи гривен.

Какое решение принял суд

В ходе судебного заседания обвиняемый полностью признал свою вину, раскаялся и подтвердил, что потратил деньги на азартные игры.

Потерпевший рассказал, что из-за действий злоумышленника был вынужден потратить на похороны свои единственные сбережения, которые откладывал на собственную будущую свадьбу. Пережив сильный стресс и бессонницу, внук подал гражданский иск о возмещении материального ущерба и 1 миллиона гривен морального вреда.

Суд признал мужчину виновным по двум статьям УК Украины: ч. 1 ст. 190 ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 185 ("Кража в условиях военного положения"). В результате в приговоре указано, что:

по совокупности преступлений назначено 5 лет лишения свободы , однако мужчину освободили от отбывания наказания с испытательным сроком на 2 года;

, однако мужчину освободили от отбывания наказания с суд обязал осужденного возместить потерпевшему 18 432 гривны материального ущерба;

материального ущерба; размер моральной компенсации суд уменьшил с миллиона до 8 000 гривен;

в взыскании инфляционных потерь было отказано; также осужденный должен уплатить 2 674 гривны за судебные экспертизы.

Как сообщал OBOZ.UA, в Украине военным запретили играть в онлайн-казино. При каждой регистрации или входе пользователя на сайт любого легального казино система будет проводить специальную онлайн-проверку.

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