Проклинал лотерею и вдруг выиграл $100 тыс.: как мужчина изменил жизнь после одного билета

Мужчина из Мэриленда (штат США) после тяжелого периода в жизни случайно выиграл 100 000 долларов в лотерею, когда купил билет прямо после работы и уже почти разочаровался, что ничего не выиграет. Полученные деньги он планирует потратить на погашение долгов, покупку авто и поддержку своих двух дочерей.

Об этом пишет People. Главный герой счастливой истории – отец двух подростков, который после сверхурочной работы зашел в магазин, купил сэндвич и несколько лотерейных билетов.

Как впоследствии рассказали в лотерее Мэриленда, мужчина не ожидал ничего особенного – это была привычная рутина. Дома он начал стирать билеты один за другим и сначала получил лишь проигрышные результаты. Разочарование было настолько сильным, что он даже эмоционально высказался о лотерее, считая очередную попытку неудачной.

Когда мужчина стер финальный билет, он увидел символ множителя 10X и выигрышную сумму 10 000 долларов, которая в итоге дала общий приз в 100 000 долларов. Его реакция была мгновенной. "Ни за что! Это не может быть правдой", – вспоминал он момент осознания выигрыша.

До этого он пережил сложный период, потерю работы, автомобиля и финансовые трудности. Чтобы содержать семью, ему пришлось работать дворником. Именно поэтому выигрыш стал для него не просто приятным бонусом, а реальным шансом на восстановление стабильности. По словам мужчины, он планирует использовать выигрыш максимально практично:

погашение счетов и долгов;

приобретение нового автомобиля;

финансовая поддержка своих детей.

Компания в магазине которой был куплен выигрышный билет, также получит бонус в размере 1 000 долларов – стандартная практика для лотерейных побед в США. Интересно, что в том же штате другая женщина выиграла 100 000 долларов, использовав собственную "стратегию удачи".

Она взяла числа с одометра своего автомобиля. Ее выигрыш также пошел на практические нужды, в частности на оплату счетов и покупку авто.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, супруги из Великобритании выиграли 1 млн фунтов стерлингов в лотерее и поровну поделили его с шестью соседями, среди которых была женщина, проходящая лечение от рака. Каждое домохозяйство получило около 193 тысяч долларов, а сами победители планируют потратить свою часть на семейный круиз и помощь внучке со свадьбой.

