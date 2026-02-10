Проклятие Дрейка снова сбылось: певец проиграл $1 млн на ставке на Супербоул

Канадский рэпер Дрейк сделал ставку на Супербоул и проиграл $1 млн. Это стало очередной неудачей исполнителя в азартных играх и подтвердило феномен "проклятия Дрейка".

Деньги Дрейк поставил на криптовалютной беттинговой платформе Stake, о чем сообщил на странице в Instagram. На игре "Нью-Ингленд Пэтриотс" против "Сиэтл Сигокс" он выбрал своим фаворитом первую команду.

Однако ставка Дрейка не сыграла. "Сиэтл Сихокс" выиграли со счетом 13:29, и рэпер полностью потерял поставленную сумму.

60-й Супербоул – плей-офф Национальной футбольной лиги – состоялся 9 февраля в 1:30 ночи по киевскому времени в Санта-Кларе, штат Калифорния, и стал "ремейком" финала-2015. Но тогда победа досталась "Нью-Ингленд Пэтриотс", которые победили со счетом 28:24.

Вероятность их победы и в этом сезоне оценивали в 2,95. То есть, если бы ставка Дрейка сыграла, он мог выиграть $2,95 млн.

Огромные ставки на Супербоул – не редкость

Финал плей-офф НФЛ традиционно считается событием года в США. Возможно, даже решающий матч чемпионата мира по футболу – 2026 в пригороде Нью-Йорка не соберет такого ажиотажа как Супербоул.

Именно поэтому состоятельные американцы, не жалея денег, ежегодно делают немалые ставки на такие матчи. Например, как сообщает USA Today, еще в начале сезона неизвестный игрок сделал три ставки, которые в результате принесли ему почти $4,5 млн.

В частности, в августе 2025 года, когда шансы "Сигокс" оценивались в 1,85 к 1, он поставил на их выход в плей-офф $50 тыс. – коэффициент 1,85 позволил ему выиграть $92,5 тыс. Кроме того, аналогичная ставка на победу команды в НФЛ принесла ему $1,4 млн.

Но больше всего денег он выиграл, когда поставил $50 тыс. на победу "Сигокс" на 60-м Супербоуле – $3 млн.

Что такое "проклятие Дрейка"?

Дрейк известен своей любовью к азартным играм. Но в мире спортивного беттинга таких игроков называют "меточниками", или "антиталисманами" – ставя на одну из команд или игрока, они автоматически обрекают их на поражение.

Действительно, в прошлом Дрейк неоднократно проигрывал немалые суммы на спортивных ставках. В частности, в прошлом году он проиграл $300 тыс., когда поставил на победу первой ракетки мира, итальянца Янника Синнера на Открытом чемпионате США 2025 по теннису. Но победителем US Open оказался испанец Карлос Алькарас.

Среди других выдающихся поражений Дрейка:

футбол – Аргентина против Франции в финале Чемпионата мира 2022 года, и хотя команда Лионеля Месси действительно получила титул, это произошло после серии пенальти, поэтому выигрыш не был засчитан (проигрыш $1 млн);

ММА – Израэль Адесанья против Алекса Перейры на UFC 281 ($1,2 млн);

ММА – Израэль Адесанья против Дрикуса дю Плесси на UFC 305 ($450 тыс.);

теннис – Тейлор Фритц против Янника Синнера на US Open 2024 ($210 тыс.).

Как уже сообщал OBOZ.UA, американец Джастин Киллхэм подал коллективный иск в суд против Дрейка, обвинив его в продвижении "обманчивой" рекламы азартных игр. Другие ответчики – стример Адин Росс и компания Sweepsteaks Limited.

