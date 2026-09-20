Пропустил одну букву и не заметил $1 млн: как мужчине удалось сорвать невероятный выигрыш в лотерее

75-летний житель округа Монткалм в США купил лотерейный билет за 20 долларов и сначала подумал, что выиграл 5 тысяч долларов, но обнаружил пропущенную букву и понял, что его настоящий приз – 1 миллион долларов. Мужчина получил около $693 тысяч единовременной выплатой и планирует потратить деньги на благотворительность, помощь другим и создание трастового фонда для своих детей.

Об этом пишет Michigan Lottery Connect. После того как мужчина стёр защитный слой, он начал проверять буквы и составлять слова в соответствии с правилами игры. Увиденное сначала принесло ему немалую радость, ведь он решил, что его билет принёс $5 тысяч.

Однако победитель не спешил выбрасывать или откладывать билет, он решил пересмотреть его ещё раз. И именно тогда заметил то, что пропустил во время первой проверки. На поле с выпавшими буквами была буква L, которую мужчина сначала не учел. Она позволила составить ещё одно необходимое слово, а вместе с ним изменилась и сумма выигрыша.

Вместо 5 тысяч долларов на билете оказался главный приз – 1 млн долларов. "Когда я стёр защитный слой на билете, то подумал, что выиграл 5000 долларов, и очень обрадовался! Я ещё несколько раз пересмотрел билет и понял, что пропустил букву "L" в поле с выпавшими буквами, а значит, на самом деле выиграл 1 миллион долларов", – рассказал победитель.

После того как 75-летний игрок понял, что может стать миллионером, он не стал сразу праздновать выигрыш. Мужчина решил лично убедиться, что правильно прочитал билет.

Для этого он сел в машину и поехал в офис лотереи в Гранд-Рапидс, дорога заняла более часа. По его словам, даже после официального подтверждения эмоции не утихли. Победитель мог выбрать между получением приза в виде аннуитетных выплат или единовременной выплаты. Он решил забрать деньги сразу.

В результате мужчина получил около 693 тысяч долларов единовременной выплаты вместо постепенного получения всей суммы приза. Несмотря на огромный выигрыш, мужчина уже определился с тем, куда направит полученные средства. Часть денег он хочет передать на благотворительность и помочь другим людям. Кроме того, победитель планирует создать трастовый фонд для своих детей.

При этом мужчина решил остаться анонимным. Его имя и другие персональные данные Michigan Lottery не раскрывает.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, Майкл Уолш из Северной Каролины (штат США) зашел в магазин за куриными крылышками, купил лотерейный скретч-билет и выиграл $1 млн. Он выбрал единовременную выплату выигрыша и после уплаты налогов получил $432 066; мужчина планирует положить деньги в трастовый фонд для сбережений своих двух дочерей.

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