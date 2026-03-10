Прошел путь от приюта до миллиона: бывший бездомный выиграл джекпот в лотерею

Бывший бездомный (Джонатана) из Колорадо после тяжелого рабочего дня купил лотерейный билет за 20 долларов и неожиданно выиграл 1 миллион долларов. Победитель планирует потратить деньги на лучшее образование и жизнь для своих детей и поддержку семьи после лет финансовых трудностей.

Об этом пишет New York Post. История быстро стала популярной в соцсетях после сообщения от Colorado Lottery. Еще несколько лет назад мужчина переживал серьезные финансовые трудности, а сегодня он уже планирует новую жизнь для своей семьи.

Джонатан работает продавцом мобильных телефонов в городе Аламоса, Колорадо, США. По его словам, день выдался особенно сложным, ведь продажи шли плохо, а рабочий стресс только рос.

Во время перерыва он решил ненадолго выйти с работы, чтобы немного отвлечься. Именно тогда ему пришла в голову идея купить лотерейный билет, чтобы попытать удачу после неудачного дня. "У меня был очень тяжелый день продаж, и я решил просто рискнуть", – вспоминает мужчина.

Обычно Джонатан покупал только дешевые билеты, примерно за 5 долларов. Самый большой выигрыш в его жизни до этого составлял лишь 20 долларов, поэтому о больших суммах он даже не мечтал.

Но в тот день мужчина почувствовал, что стоит попробовать что-то другое. Он приобрел билет игры 200X Scratch за 20 долларов в магазине Walmart. "Что-то в голове сказало, почему бы не взять билет за 20 долларов? Что худшее может произойти?" – рассказал он.

Когда Джонатан проверил билет, он сначала не поверил собственным глазам. На нем был главный приз – 1 000 000 долларов. "Моей реакцией было полное удивление", – признался победитель.

Для мужчины, который еще недавно пытался просто обеспечить базовые потребности своей семьи, такая новость стала настоящим шоком. Джонатан не скрывает, что его семья пережила очень непростой период. В определенный момент он остался без работы, а финансовые трудности были настолько серьезными, что мужчина даже некоторое время жил в приюте.

Постепенно ему удалось восстановить стабильность, найти работу и обеспечить крышу над головой для себя, своей девушки и детей. Однако финансовое давление оставалось, поэтому выигрыш в лотерее стал для него не просто приятной неожиданностью, а шансом полностью изменить жизнь.

Победитель уже знает, на что потратит деньги. Прежде всего он хочет обеспечить лучшее образование и будущее для своих детей. Также часть средств планирует использовать для поддержки семьи и создания финансовой стабильности, которой ему долгое время не хватало. "Я точно планирую подарить своей девушке и детям жизнь, которая раньше казалась невозможной", – сказал Джонатан.

