Просматривала Facebook и вдруг стала миллионершей: как женщине удалось выиграть 1,1 млн долларов

Австралийка узнала о своем выигрыше в лотерею в размере более 1,1 миллиона долларов только после того, как случайно увидела в Facebook сообщение о проданном выигрышном билете и решила проверить свой билет. Полученные средства семья планирует потратить на покупку собственного дома и создание финансового запаса на будущее своих детей.

Об этом пишет People. Розыгрыш состоялся 6 июня, однако победители даже не догадывались о своей удаче, дело в том, что билет не был зарегистрирован в системе.

Из-за этого организаторы не имели возможности связаться с владельцами выигрышного билета и сообщить им о многомиллионном призе. Прошло несколько дней, пока женщина случайно не наткнулась в Facebook на пост местного магазина, где был приобретен билет. В сообщении говорилось о том, что именно этот магазин продал выигрышный билет первого дивизиона.

Новость сразу привлекла ее внимание. "Это напомнило мне, что мы тоже покупали билет. Я сразу проверила его и просто не могла поверить своим глазам", — – рассказала счастливая победительница. По ее словам, первые минуты после проверки номера были похожи на сон.

"Мы до сих пор находимся в шоке. Нам трудно осознать, что это случилось именно с нами", — призналась о –. Счастливый билет был приобретен в продуктовом магазине, для сотрудников торговой точки это событие также стало историческим. Владелец магазина сообщил, что его команда была чрезвычайно рада узнать о выигрыше одного из своих клиентов.

По его словам, это первый выигрыш первого дивизиона, проданный в этом магазине, сотрудники искренне радуются за семью, которая получила шанс изменить свою жизнь к лучшему. В магазине даже планируют отметить это событие вместе с местным сообществом.

Несмотря на огромную сумму выигрыша, планы семьи оказались довольно практичными. Победительница рассказала, что главной мечтой для нее и ее мужа остается собственный дом. Именно поэтому значительная часть выигранных средств будет направлена на приобретение жилья.

"Мы давно хотели иметь собственный дом. Теперь эта мечта наконец-то может стать реальностью", — – отметила женщина. Еще одну часть выигрыша семья планирует отложить на будущее своих детей. Родители хотят создать финансовую подушку безопасности, которая поможет детям в будущем получить образование и уверенно начать взрослую жизнь.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, обычная остановка возле Дарницкого вокзала в Киеве принесла 63-летнему жителю столицы крупный лотерейный выигрыш. Победителем стал господин Фазиль. Он родился в Азербайджане, но уже почти 45 лет живет в Киеве и считает украинскую столицу своим домом.

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