Противостояние "Манчестер Юнайтед" с "Атлетиком": назван безоговорочный фаворит на выход в финал Лиги Европы

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов 8 мая "Манчестер Юнайтед" сыграет с "Атлетик". После первого поединка, который закончился со счетом 3:0, букмекеры считают фаворитом на выход в финал именно "Манчестер Юнайтед" – для них действует коэффициент 1.01, тогда как для соперников – аж 22.

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Об этом свидетельствуют ставки на VBet. Также "Манчестер Юнайтед" считается фаворитом и в конкретном мачте, который состоится 8 мая:

на их победу действует коэффициент 1.99;

на ничью – 3.81.

на победу "Атлетик" – 3.84.

Такой огромный разрыв в коэффициентах на выход в финал связан с тем, что "Атлетик" 8 мая должен забить не менее чем на 4 гола больше, чем "Манчестер Юнайтед". Букмекеры уверены, что такой сценарий мягко говоря маловероятен.

При этом "Манчестер Юнайтед", как пишет Sports.ua, провалил сезон на внутренней арене. Из последних пяти матчей в АПЛ команда проиграла три, а два – завершила вничью. Зато в Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" идет без поражений.

В целом в Лиге Европы "Манчестер Юнайтед" забивает в среднем по 2,15 гола за игру. Средняя результативность "Атлетик" – 1,62 гола за матч.

"Манчестер Юнайтед" – "Атлетик" 8 мая: возможные составы команд:

"Манчестер Юнайтед": Онана, Магвайр, Йоро, Линделеф, Мазрауи, Доргу, Каземиро, Угарте, Гарначо, Фернандеш, Хойлунд.

"Атлетик": Симон, Берчиче, Альварес, Мартен, Де Маркос, Прадос Диас, Весга, Беренгер, Н. Уильямс, И. Уильямс, Гурусета.

Ответный матч 1/2 финала Лиги Европы-2024/2025 "Манчестер Юнайтед" – "Атлетик Бильбао" начнется 8 мая в 22:00 по киевскому времени. Параллельно "Тоттенхэм" будет играть с "Буде-Глимт".

Как сообщал OBOZ.UA, после первых матчей 1/2 финала Лиги конференций сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят английский "Челси". Для него действует коэффициент 1.36 – самый низкий среди всех оставшихся участников.

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