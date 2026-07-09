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Проводили турниры и игры на «кеш»: в Киеве закрыли нелегальные покерные клубы

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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В Киеве раскрыли подпольные покерные клубы
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Украинские правоохранители раскрыли и пресекли деятельность подпольных покерных клубов, действовавших в Киеве. Нелегальный игорный бизнес приносил организаторам миллионы гривен.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Деятельность подпольных игорных заведений в Голосеевском и Подольском районах организовали четверо жителей столицы.

Как работала схема

В разоблаченных клубах на регулярной основе проводились покерные турниры и кэш-игры. Схема взаимодействия с клиентами выглядела следующим образом:

  • посетители покупали игровые фишки за наличные деньги;
  • делали ставки во время игры;
  • после завершения партий могли обменять фишки обратно на реальные деньги.

Основная прибыль злоумышленников формировалась за счет так называемого "рейка" — с каждого игрового банка организаторы забирали себе фиксированную комиссию в размере 5%.

Фишки для игр.
Фишки для ставок обменивались на наличные

Результаты обысков и изъятые доказательства

В ходе санкционированных обысков правоохранители обнаружили и изъяли неопровержимые доказательства ведения незаконной деятельности:

  • наличные средства в национальной и иностранной валюте;
  • профессиональные покерные столы, фишки и игральные карты;
  • мобильные телефоны и банковские карты;
  • черновую бухгалтерию, подтверждающую теневые обороты.
В подпольных клубах проводились кэш-игры
Обыски в покерном клубе
Изъятые средства.

В настоящее время одному из организаторов незаконного бизнеса уже официально сообщено о подозрении по ч. 1 ст. 203-2 Уголовного кодекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр или лотерей). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде значительного денежного штрафа – от 170 тыс. до 850 тыс. грн.

В настоящее время продолжается досудебное расследование с целью установления всех причастных лиц. "Работа по раскрытию незаконного игорного бизнеса продолжается", — подчеркнули в БЭБ.

В Киеве закрыли покерные клубы, где проводились турниры

Как уже сообщал OBOZ.UA, ранее в Киевской области уже прекратили деятельность другие подпольные игорные заведения. Речь идет о сети закрытых игорных залов в Белой Церкви, которые работали без лицензий и располагались на первых этажах жилых домов и в коммерческих помещениях. Доступ к ним имели исключительно проверенные клиенты, а деятельность тщательно маскировалась. В ходе санкционированных обысков у правонарушителей изъяли:

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