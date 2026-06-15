Работали исключительно с проверенными клиентами: под Киевом ликвидировали сеть игорных заведений

Украинские правоохранители раскрыли и пресекли деятельность подпольных игорных заведений в Киевской области. Раскрыта сеть закрытых игорных залов в Белой Церкви.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что в настоящее время участникам схемы уже объявлены подозрения, а следственные действия продолжаются для установления полного круга причастных лиц.

Ликвидация подпольных залов в Белой Церкви

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного ковдекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенная организованной группой лиц), детективы БЭБ закрыли три игорных заведения.

Они работали без лицензий, располагались на первых этажах жилых домов и в коммерческих помещениях. Доступ к ним имели исключительно проверенные клиенты, а деятельность тщательно маскировалась. В ходе санкционированных обысков у правонарушителей изъяли:

компьютерную технику и мониторы;

видеокамеры и серверы видеонаблюдения;

термопринтеры и кассовую технику.

Первый год работы "ПлейСити"

В течение первого года работы государственного регулятора азартных игр и лотерей "ПлейСити" в Украине заблокировали более 4,1 тыс. нелегальных веб-сайтов с азартными играми, а также более 700 страниц в соцсетях и мессенджерах, через которые осуществлялось массовое продвижение незаконных онлайн-казино. Это позволило очистить теневой сектор интернет-пространства и перекрыть серому бизнесу ключевые каналы привлечения аудитории.

Кроме того, продолжается работа и по другим направлениям:

Лицензирование и детенизация. За год легально выдано 250 лицензий для работы на рынке. Кроме того, впервые за более чем 12 лет государство лицензировало операторов лотерей и ввело для них обязательную отчетность.

За год легально выдано для работы на рынке. Кроме того, впервые за более чем 12 лет государство лицензировало операторов лотерей и ввело для них обязательную отчетность. Налоговые поступления. Работа прозрачного бизнеса и легализация игроков обеспечили бюджету более 14 млрд грн налоговых поступлений.

Работа прозрачного бизнеса и легализация игроков обеспечили бюджету налоговых поступлений. Восстановление контроля. После длительного моратория регулятор возобновил плановые проверки и добился 100% восстановления отчетности от организаторов азартных игр.

После длительного моратория регулятор возобновил плановые проверки и добился от организаторов азартных игр. Жесткие финансовые санкции. За выявленные в ходе проверок нарушения законодательства к организаторам игорного бизнеса было применено более 988 млн грн штрафов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году государственное агентство "ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации продолжило усиливать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. За счет выдачи 7 новых лицензий в государственный бюджет поступило более 35 млн грн лицензионных платежей. Также был завершен конкурс по отбору операторов государственных лотерей – и определены три компании, которые ежегодно будут платить за лицензии более 72 млн грн.

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