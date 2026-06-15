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Работали исключительно с проверенными клиентами: под Киевом ликвидировали сеть игорных заведений

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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В Белой Церкви ликвидировали сеть подпольных игорных заведений
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Украинские правоохранители раскрыли и пресекли деятельность подпольных игорных заведений в Киевской области. Раскрыта сеть закрытых игорных залов в Белой Церкви.

Об этом сообщили в Бюро экономической безопасности (БЭБ). Отмечается, что в настоящее время участникам схемы уже объявлены подозрения, а следственные действия продолжаются для установления полного круга причастных лиц.

Ликвидация подпольных залов в Белой Церкви

В рамках уголовного производства, открытого по ч. 2 ст. 203-2 Уголовного ковдекса Украины (незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей, совершенная организованной группой лиц), детективы БЭБ закрыли три игорных заведения.

Обыски в игорных заведениях

Они работали без лицензий, располагались на первых этажах жилых домов и в коммерческих помещениях. Доступ к ним имели исключительно проверенные клиенты, а деятельность тщательно маскировалась. В ходе санкционированных обысков у правонарушителей изъяли:

  • компьютерную технику и мониторы;
  • видеокамеры и серверы видеонаблюдения;
  • термопринтеры и кассовую технику.
Изъятые доказательства

Первый год работы "ПлейСити"

В течение первого года работы государственного регулятора азартных игр и лотерей "ПлейСити" в Украине заблокировали более 4,1 тыс. нелегальных веб-сайтов с азартными играми, а также более 700 страниц в соцсетях и мессенджерах, через которые осуществлялось массовое продвижение незаконных онлайн-казино. Это позволило очистить теневой сектор интернет-пространства и перекрыть серому бизнесу ключевые каналы привлечения аудитории.

Кроме того, продолжается работа и по другим направлениям:

  • Лицензирование и детенизация. За год легально выдано 250 лицензий для работы на рынке. Кроме того, впервые за более чем 12 лет государство лицензировало операторов лотерей и ввело для них обязательную отчетность.
  • Налоговые поступления. Работа прозрачного бизнеса и легализация игроков обеспечили бюджету более 14 млрд грн налоговых поступлений.
  • Восстановление контроля. После длительного моратория регулятор возобновил плановые проверки и добился 100% восстановления отчетности от организаторов азартных игр.
  • Жесткие финансовые санкции. За выявленные в ходе проверок нарушения законодательства к организаторам игорного бизнеса было применено более 988 млн грн штрафов.

Как уже сообщал OBOZ.UA, в 2026 году государственное агентство "ПлейСити" совместно с Министерством цифровой трансформации продолжило усиливать регулирование рынка азартных игр и лотерей в Украине. За счет выдачи 7 новых лицензий в государственный бюджет поступило более 35 млн грн лицензионных платежей. Также был завершен конкурс по отбору операторов государственных лотерей – и определены три компании, которые ежегодно будут платить за лицензии более 72 млн грн.

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УкраинаБелая Церковьазартные игрыБюро экономической безопасности (БЭБ)
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