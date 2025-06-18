Проворачивали подпольные азартные игры в комендантский час: в Киеве разоблачили игорную сеть

В Киеве разоблачены 9 подпольных казино, которые работали без разрешений и даже во время комендантского часа. Заведения действовали по схеме с паролями и ограниченным доступом, что затрудняло их обнаружение.

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Об этом сообщает Бюро экономической безопасности (БЭБ). В июне в столице Украины состоялась масштабная операция по разоблачению незаконного игорного бизнеса, заведения действовали в Святошинском и Подольском районах.

Эти нелегальные залы не только обходили действующее законодательство, но и проигнорировали ограничения, установленные военным положением, в частности комендантский час. Все девять залов были расположены в нежилых помещениях и функционировали в закрытом режиме. Заведения не имели никакой разрешительной документации и маскировали свою деятельность под другие виды услуг.

Чтобы попасть внутрь, клиенты должны были предварительно согласовать свой визит и назвать специальный пароль. Это позволяло держать заведения в тени, ограничить доступ посторонним лицам и минимизировать риски разоблачения правоохранителями. Во время обысков детективы изъяли более 150 единиц компьютерной техники, в том числе игровые терминалы, видеорегистраторы, роутеры, мобильные телефоны, а также черновую бухгалтерию.

В настоящее время следствие продолжается. Правоохранители устанавливают полный круг лиц, причастных к организации и обслуживанию подпольных казино. Параллельно проводятся судебные экспертизы изъятого оборудования и документов. Досудебное расследование проходит в рамках статьи 203-2 Уголовного кодекса Украины - "Незаконная деятельность по организации или проведению азартных игр, лотерей". Процессуальное руководство по этому делу осуществляет Киевская городская прокуратура.

Как сообщал OBOZ.UA ранее, в Украине объединят всех крупных легальных операторов гемблинговых услуг в одну организацию - Ассоциацию украинских операторов игорного бизнеса (АУОИГБ). Она декларирует себя как независимая саморегулируемая организация, объединившая ведущих лицензированных операторов индустрии.

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