ПСЖ будет бит? Букмекеры дали прогноз на 1/2 финала Лиги чемпионов

По мнению букмекеров, у немецкой "Баварии" больше шансов выйти в финал Лиги чемпионов в противостоянии с ПСЖ. Перед первым матчем 1/2 финала турнира на проход "рекордмастера" действует коэффициент 1.62, тогда как на парижан – 2.33.

Впрочем, в самой первой игре фаворитом является ПСЖ. Так, рассказали в vbet:

на его победу действует коэффициент 2.49;

на победу "Баварии" – 2.64;

на ничью – 3.91.

В то же время, самым вероятным счетом поединка видится 1:1 – для него установили коэффициент 5.90. А кроме того:

0:1 (победа "Баварии") – 9.30;

2:2 – 9.70;

2:1 (победа ПСЖ) – 9.70.

Наименее вероятным является счет 5:5. Для него установили коэффициент 401.00.

Игра пройдет 28 апреля на поле ПСЖ. Начало – 22:00 по Киеву.

Ответный матч запланирован на 6 мая.

В финале победитель пары встретится либо с английским "Арсеналом", либо с испанским "Атлетико". По данным букмекеров, в этой паре фаворитом являются "канониры":

на их проход действует коэффициент 1.48;

для "матрасников" – 2.64.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, букмекеры считают главным фаворитом на победу в Лиге конференций английский "Кристал Пэлас". У украинского же "Шахтера", как считается, меньше всего шансов выиграть титул – он 4-й в списке из 4 команд.

