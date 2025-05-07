ПСЖ поборется с "Арсеналом": назван фаворит на выход в финал Лиги чемпионов

В ответном матче 1/2 финала Лиги чемпионов французский ПСЖ примет на своем поле лондонский "Арсенал". После первого поединка, который закончился со счетом 1:0 в пользу парижан, букмекеры видят фаворитом на выход в финал в основное время именно их – для английской команды действует коэффициент 1.29, тогда как для лондонцев – 3.70.

Видео дня

ПСЖ, согласно данным Favbet, считается фаворитом и в конкретном матче, который пройдет 7 мая. Так:

на победу французов в основное время действует коэффициент 2.25;

на победу "Арсенала" – 3.20;

на ничью – 3.60.

В то же время, на общую победу (выход в финал) в дополнительное время выше шансы у команд равны. Для них действует коэффициент 9.00.

Также равны шансы ПСЖ и "Арсенала", по мнению букмекеров, и в серии пенальти. Здесь также для них действует коэффициент 9.00.

Впрочем, букмекеры дают немного шансов на то, что до дополнительного времени или пенальти дело вообще дойдет. Так:

На то, что игра закончится в дополнительное время, действует коэффициент 5.00. На то, что овертаймов не будет – 1.16.

На то, что игра закончится после серии пенальти, действует коэффициент 5.00. На то, что их не будет – 1.16.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, после первых матчей 1/2 финала Лиги конференций сезона 2024/25 главным фаворитом на победу в турнире букмекеры видят английский "Челси". Для него действует коэффициент 1.36 – самый низкий среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в шведский "Юргорден" – на его победу дают коэффициент 251.00.

Только проверенная информация у нас в Telegram-канале OBOZ.UA и Viber. Не ведитесь на фейки!