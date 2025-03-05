ПСЖ против "Ливерпуля": названо фаворита одного из главных матчей 1/8 Лиги чемпионов

Французский ПСЖ является фаворитом в первом матче 1/8 финала Лиги чемпионов против английского "Ливерпуля". На победу парижан букмекеры дают коэффициент 2.52, тогда как на "Ливерпуль" – 2.77, что, впрочем, не делает эту команду аутсайдером противостояния. Матч состоится на поле ПСЖ 5 марта.

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Меньше всего букмекеры верят в то, что одна из центральных игр этапа заверишится ничьей. На это действует коэффициент 3.55.

Впрочем, самым вероятным счетом матча букмекеры видят 1:1 – на него ставки принимаются по коэффициенту 6.30. А кроме него:

2:1 (победа ПСЖ) – 10.00;

2:2 – 10.50;

1:2 (победа "Ливерпуля") – 10.50;

0:0 – 11.50;

1:0 (победа ПСЖ) – 11.50.

Меньше всего букмекеры верят в счет 0:3 (победа "Ливерпуля") – на него действует коэффициент 22.00. А также:

3:0 (победа ПСЖ) – 20.00;

2:3 (победа "Ливерпуля") – 20.00.

Самым вероятным претендентом на гол букмекеры видят игрока ПСЖ Усмана Дембеле. Для него действует коэффициент 2.50. А кроме того:

Гонсалу Рамуша (ПСЖ) – 2.75;

Мохаммеда Саллаха ("Ливерпуль") – 2.75.

Как сообщал OBOZ.UA, главным же фаворитом на победу в Лиге чемпионов сезона 2024/25 букмекеры видят мадридский "Реал". На его победу в турнире они дают коэффициент 4.33 – самый низки среди всех оставшихся участников. Меньше всего верят в нидерландский "Фейенорд" – на его победу дают коэффициент 201.00.

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