ПСЖ сразится с "Астон Виллой": кто выиграет Суперкубок УЕФА

По мнению букмекеров, французский ПСЖ станет обладателем Суперкубка УЕФА. Для него действует коэффициент 1.33, тогда как для соперников – английской "Астон Виллы" его установили на уровне 3.40.

В целом, по данным vbet, самыми вероятными результатами матча считаются 1:0, 2:0 и 3:0 в пользу ПСЖ. Для них действует коэффициент 2.51.

Меньше всего букмекеры верят в победу "Астон Виллы" со счетами 4:0, 5:0 и 6:0. Для них действует коэффициент 51.00.

В то же время, вероятность того, что обе команды забьют, оценивается выше, чем то, что этого не случится. Коэффициенты: 1.76 против 1.90.

А вот вероятность того, что обе команды забьют минимум 2 мяча гораздо ниже, чем что этого не произойдет. Коэффициенты: 5.85 против 1.10.

Игра пройдет 12 августа на стадионе "Ред Булл Арена" в австрийском Зальцбурге. Начало – 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA ,в то же время, по мнению букмекеров, главным фаворитом на получение главной индивидуальной награды в футболе – "Золотого мяча" – в 2026 году является игрок "Барселоны" и сборной Испании Ламин Ямаль. При этом по сравнению с маем, его шансы существенно выросли – тогда его расценивали лишь как 3-го претендента.

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