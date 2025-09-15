ПСЖ сразится с "Аталантой": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В рамках 1 тура Лиги чемпионов французский ПСЖ сыграет против итальянской "Аталанты". Букмекеры видят фаворитом действующих победителей турнира – на победу французов действует коэффициент 1.50, тогда как на "Аталанту" – 6.40.

Видео дня

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.65. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше, чем в победу итальянцев.

В то же время, самым вероятным исходом встречи букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.90. А кроме того:

2:0 (победа ПСЖ) – 8.10;

2:1 (победа ПСЖ) – 8.90;

1:0 (победа ПСЖ) – 9.00.

Меньше всего верят в победу "Аталанты" со счетом 3:0 – для нее действует коэффициент 46.00. А кроме того:

1:3 (победа "Аталанты") – 35.00;

2:3 (победа "Аталанты") – 34.00;

0:2 (победа "Аталанты") – 28.00;

3:2 (победа ПСЖ) – 20.00.

Игра состоится 17 сентября на поле ПСЖ. Начало – 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же был фаворитом на получение награды и в августе.

