ПСЖ сразится с "Баварией": букмекеры назвали фаворита матча Лиги чемпионов

В рамках 4 тура общего этапа Лиги чемпионов действующий победитель турнира французский ПСЖ сыграет против одного из главных фаворитов текущего розыгрыша – немецкой "Баварии". По мнению букмекеров, шансы на победу у команд приблизительно равны, однако небольшой перевес имеют французы – для них действует коэффициент 2.42 против 2.64 у "Баварии".

На ничью же, рассказали в Favbet, действует коэффициент 4.06. Т.е., в мирный исход поединка букмекеры верят меньше всего.

При этом самым вероятным счетом в основное время поединка они считают 1:1 – для него действует коэффициент 6.90. А кроме того:

2:2 – 10.60;

2:1 (победа ПСЖ) – 10.80;

1:2 (победа "Баварии") – 11.20.

Меньше всего же верят в счет 3:0 в пользу "Баварии". Для него действует коэффициент 24.50.

Игра пройдет 4 ноября на поле ПСЖ. Начало – 22:00.

После первых 3 туров ПСЖ и "Бавария" имеют максимальное количество очков – 9. И вместе с "Интером" и "Арсеналом" делят 1-4 места в турнирной таблице.

