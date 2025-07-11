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ПСЖ сразится с "Челси": назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира

Станислав Кожемякин
Gaming news and business
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Назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира

В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с "Челси". Букмекеры видят фаворитом пары французов – для них действует коэффициент 1.33, тогда как для команды из Англии – 3.60.

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В целом же, рассказали в Favbet, на победу ПСЖ в основное время установлен коэффициент 1.67. При этом:

  • На победу "Челси" – 5.50.
  • На ничью – 4.45.
В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с " Челси "
В финале Клубного чемпионата мира букмекеры "отдают" победу ПСЖ

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.50. А кроме того:

  • 1:2 (победа ПСЖ) – 9.00.
  • 0:2 (победа ПСЖ) – 9.20.
  • 0:1 (победа ПСЖ) – 9.90.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Челси" – для него действует коэффициент 40.00. А также:

  • 3:2 (победа "Челси") – 29.00.
  • 3:1 (победа "Челси") – 29.00.
  • 2:0 (победа "Челси") – 24.00.
Самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1

На то же, что ПСЖ победит по итогам дополнительного времени, действует коэффициент 11.00. Для "Челси" он составляет 21.00.

На то же, что ПСЖ победит по итогам дополнительного времени, действует коэффициент 11.00

Фаворитом ПСЖ видят и  в возможной серии пенальти. Так:

  • Для французской команды определен коэффициент 15.00.
  • Для английской – 17.00.
Фаворитом ПСЖ видят и  в возможной серии пенальти

Игра состоится 13 июля. Начало – в 22:00 по Киеву.

Челси ПСЖ когда играют

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в июне.

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