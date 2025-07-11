ПСЖ сразится с "Челси": назван фаворит на победу на Клубном чемпионате мира

В финале Клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с "Челси". Букмекеры видят фаворитом пары французов – для них действует коэффициент 1.33, тогда как для команды из Англии – 3.60.

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В целом же, рассказали в Favbet, на победу ПСЖ в основное время установлен коэффициент 1.67. При этом:

На победу "Челси" – 5.50.

На ничью – 4.45.

В то же время, самым вероятным счетом основного времени букмекеры видят 1:1 – для него действует коэффициент 6.50. А кроме того:

1:2 (победа ПСЖ) – 9.00.

0:2 (победа ПСЖ) – 9.20.

0:1 (победа ПСЖ) – 9.90.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Челси" – для него действует коэффициент 40.00. А также:

3:2 (победа "Челси") – 29.00.

3:1 (победа "Челси") – 29.00.

2:0 (победа "Челси") – 24.00.

На то же, что ПСЖ победит по итогам дополнительного времени, действует коэффициент 11.00. Для "Челси" он составляет 21.00.

Фаворитом ПСЖ видят и в возможной серии пенальти. Так:

Для французской команды определен коэффициент 15.00.

Для английской – 17.00.

Игра состоится 13 июля. Начало – в 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок победителя Лиги чемпионов и финалиста Клубного чемпионата мира – французского ПСЖ – и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. Он же фаворитом на получение награды и в июне.

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