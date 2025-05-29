ПСЖ сразится с "Интером". Кто станет победителем Лиги чемпионов: прогноз
Букмекеры считают ПСЖ фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Для него действует коэффициент 1.63, тогда как для другого финалиста турнира – "Интера" из Милана, – 2.32.
В целом же, считают в Favbet, у ПСЖ больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:
- на победу ПСЖ – 2.22;
- на "Интер" – 3.40;
- на ничью – 3.35.
При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.80. А кроме того:
- 1:0 (победа ПСЖ) – 8.40;
- 0:0 – 8.90;
- 2:1 (победа ПСЖ) – 9.50.
Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Интера" – для него действует коэффициент 27.00. А также:
- 2:3 (победа "Интера") – 26.00;
- 3:2 (победа ПСЖ) – 23.00;
- 1:3 (победа "Интера") – 22.00.
На победу в овертаймах для ПСЖ действует коэффициент 10.00. Для "Интера" – 12.00.
А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для ПСЖ, и для "Интера" действует коэффициент 10.00.
Финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая. Игра пройдет в немецком Мюнхене на "Альянц Арене".
Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.
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