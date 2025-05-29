ПСЖ сразится с "Интером". Кто станет победителем Лиги чемпионов: прогноз

Букмекеры считают ПСЖ фаворитом на победу в Лиге чемпионов. Для него действует коэффициент 1.63, тогда как для другого финалиста турнира – "Интера" из Милана, – 2.32.

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В целом же, считают в Favbet, у ПСЖ больше шансов победить как в основное время матча, так и в дополнительное. Так, для основного времени определены коэффициенты:

на победу ПСЖ – 2.22;

на "Интер" – 3.40;

на ничью – 3.35.

При этом самым вероятным счетом букмекеры считают 1:1 – для него действует коэффициент 5.80. А кроме того:

1:0 (победа ПСЖ) – 8.40;

0:0 – 8.90;

2:1 (победа ПСЖ) – 9.50.

Меньше всего верят в счет 3:0 в пользу "Интера" – для него действует коэффициент 27.00. А также:

2:3 (победа "Интера") – 26.00;

3:2 (победа ПСЖ) – 23.00;

1:3 (победа "Интера") – 22.00.

На победу в овертаймах для ПСЖ действует коэффициент 10.00. Для "Интера" – 12.00.

А вот на победу в серии пенальти, по мнению букмекеров, шансы у команд одинаковые. И для ПСЖ, и для "Интера" действует коэффициент 10.00.

Финал Лиги чемпионов запланирован на 31 мая. Игра пройдет в немецком Мюнхене на "Альянц Арене".

Как сообщал OBOZ.UA, в то же время, по мнению букмекеров, игрок вышедшего в финал Лиги чемпионов французского ПСЖ и сборной Франции Усман Дембеле является главным претендентом на "Золотой мяч"-2025. При этом, по сравнению с мартовским прогнозом, он значительно улучшил свои шансы получить статус лучшего футболиста мира – тогда он считался 9-м претендентом.

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