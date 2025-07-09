ПСЖ сразится с "Реалом": назван фаворит на выход в финал Клубного чемпионата мира

В матче 1/4 финала Клубного чемпионата мира ПСЖ встретится с "Реалом". Букмекеры видят фаворитом пары французов – на их выход в следующий этап действует коэффициент 1.74, тогда как для команды из Испании – 2.09.

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В целом же, рассказали в Favbet, на победу ПСЖ в основное время установлен коэффициент 2.39. При этом:

На победу "Реала" – 2.92.

На ничью – 3.60.

На то же, что ПСЖ выйдет в следующий раунд по итогам дополнительного времени, действует коэффициент 9.00. Для "Реала" он составляет 9.50.

А вот в серии пенальти шансы у команд равные. И для ПСЖ, и для "Реала" действует коэффициент 10.00.

Игра пройдет 9 июля. Начало – 22:00 по Киеву.

Как сообщал OBOZ.UA, в целом же, букмекеры считают ПСЖ главным претендентом на победу в Клубном чемпионате мира. Для этой команды действует коэффициент 2.20.

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