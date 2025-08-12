ПСЖ сразится с "Тоттенхемом": назван фаворит в матче за Суперкубок УЕФА

Букмекеры считают французский ПСЖ фаворитом в матче за Суперкубок УЕФА против английского "Тоттенхема". На победу французов действует коэффициент 1.24, тогда как для англичан – 4.00.

На победу же ПСЖ в основное время, рассказали в Favbet, действует коэффициент 1.48. При этом:

На победу "Тоттенхема" – 6.40.

На ничью – 4.85.

Больше шансов у ПСЖ, по мнению букмекеров, и в серии пенальти – если дело до них дойдет. Так:

Для французской команды действует коэффициент 8.00.

Для "Тоттенхема" – 9.00.

В то же время, самым вероятным счетом в основное время букмекеры видят 1:1 – для него установлен коэффициент 7.20. А кроме того:

2:0 (победа ПСЖ) – 8.70.

2:1 (победа ПСЖ) – 8.90.

1:0 (победа ПСЖ) – 10.00.

3:0 (победа ПСЖ) – 10.50.

3:1 (победа ПСЖ) – 10.50.

Меньше всего же специалисты верят в счет 3:0 в пользу "Тоттенхема" – для него действует коэффициент 40.00. А также:

3:1 (победа "Тоттенхема") – 30.00.

3:2 (победа "Тоттенхема") – 28.00.

2:0 (победа "Тоттенхема") – 27.00.

Игра состоится 13 августа в итальянском Удине. Начало – 22:00 по Киеву.

В то же время, букмекеры не считают украинское "Динамо" фаворитом в паре с кипрским "Пафосом" на проход в раунд плей-офф квалификации Лиги чемпионов. Для киприотов, победивших в первой игре со счетом 1:0, действует коэффициент 1.56, тогда как для украинцев – 2.42.

