Птичка принесла знак судьбы: мужчина поверил в случайность и выиграл в лотерею $2,4 млн

Мужчина, который поверил в "знак" от воробья во время обеда в машине, уже через неделю выиграл $2,4 млн в лотерею, сначала даже не осознав реальный масштаб приза. Вместо ежемесячных выплат он выбрал единовременную сумму около 879 тысяч долларов и решил не спешить с тратами, чтобы грамотно распорядиться неожиданным богатством.

Об этом пишет People. В тот день мужчина, как обычно, обедал в своей машине. Ничего не предвещало необычных событий, как вдруг в салон неожиданно залетел маленький воробей и приземлился на пол со стороны пассажирского сиденья.

Ситуация выглядела странной и даже немного символической. Вместо того чтобы просто отмахнуться от этого случая, мужчина воспринял появление птицы как знак. Именно этот миг, как впоследствии оказалось, стал отправной точкой для событий, полностью изменивших его финансовое будущее.

Уже на следующей неделе, проезжая через город, он остановился на заправке. Там, почти спонтанно, решил купить несколько лотерейных билетов – три мгновенных билета популярной игры.

Вернувшись к своим делам, мужчина не спешил их проверять. Лишь вечером он начал их стирать. Первый билет оказался проигрышным – ничего необычного, но второй изменил все.

Когда мужчина стер второй билет, он увидел выигрыш и сразу подумал, что получил 120 тысяч долларов. Радость была огромной – это уже значительная сумма, которая могла бы существенно помочь семье.

Не сдерживая эмоций, он сразу позвонил жене, чтобы поделиться новостью, но настоящий сюрприз ждал впереди. Когда супруги внимательно проверили результат, выяснилось, что это вовсе не 120 тысяч. На самом деле мужчина выиграл намного больше – 10 тысяч долларов ежемесячно в течение 20 лет. Общая сумма выигрыша составила 2,4 миллиона долларов.

В конце концов победитель решил не получать деньги постепенно, а выбрал единовременную выплату. После уплаты налогов он получил около 879 тысяч долларов. Несмотря на эмоции и неожиданное богатство, супруги решили действовать взвешенно. Они не бросились тратить деньги, а планируют сначала проконсультироваться с финансовым экспертом, чтобы правильно распорядиться выигрышем.

